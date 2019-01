Linda Storz ist neue Jugendleiterin der Neuhauser Musiker

Bei der Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Neuhausen ist Linda Storz für die ausscheidende Jugendleiterin Melanie Hepfer für zwei Jahre gewählt worden. Melanie Hepfer hatte 2011 das Amt der Jugendleiterin übernommen und die Jugendarbeit in den vergangenen acht Jahren geprägt. Als Dank erhielt sie von der Versammlung neben dem Beifall ein Präsent.

Bei den Wahlen wurde der ´Vorsitzende Uwe Schaz, Schriftführerin Sina Höfs Kassenprüfer Michael Möll in ihren Ämtern bestätigt. Für den ausscheidenden Kassenpürfer Olaf Hepfer wurde Felix Bertsche gewählt. Schaz bezeichnete das musikalischen Vereinsjahr als abeitsintensives Jahr, wobei alle Aktionen und Veranstaltungen im musikalischen und gesellschaftlichen Bereich mit Bravour gemeistert wurden..

Kassiererin Bärbel Lang präsentierte ein solides Finanzpolster, das auch für die Jugendausbildung vonnöten sei. Allein für die Jugendausbildung und für den Notenkauf für die drei Kapellen wurden wieder Beträge in vierstelliger Höhe ausgegeben, um neue Musikstücke einzustudieren.

Dirigent Oliver Schulz, der seit 20 Jahren das Orchester leitet, zeigte sich mit den gezeigten Leistungen des Orchesters zufrieden, allerdings mit Luft nach oben. Um das hohe musikalische Niveau zu halten, mahnte Schulz Probendisziplin und Pünktlichkeit an. Der Dirigent der Jugendkappelle, Burghard Burger, war mit seinen Schützlingen sehr zufrieden. Er habe eine großartige Truppe, die vor allem beim ersten Jugendkonzert in Renquishausen eine gute Visitenkarte abgegeben habe, lobte er. Allerdings müsse weiter das Hauptaugenmerk auf die Nachwuchsgewinnung gelegt werden. Auch die Dirigentin der Kids Band, Isabell Fecht, betonte, dass der Nachwuchs fehle.

Gemeinsam mit den Musikvereinen aus den beiden Ortsteilen sei die Nachwuchsgewinnung zwar auf einem guten Weg, aber noch lange nicht ausreichend, sagte Jugendleiterin Melanie Hepfer. Zwölf Zöglinge befinden sich in Ausbildung. In der Kids-Band unter der Leitung von Isabell Fecht spielen 14 Kinder mit großem Erfolg, davon sechs Kinder aus Schwandorf. In der Jugendkapelle sind 15 Jugendliche, wobei einige Musikerinnen und Musiker sowohl in der Kids Band als auch im Hauptorchester in die Bresche springen würden. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald entgegnete, dass die Jugendarbeit doch gar nicht so schlecht sei. „Nur Mut, die Musikkapelle ist gut unterwegs“ sagte er.

Das geplante Rustikal „Der Watzmann ruft“ mit dem Musiktheater Gosheim, das Sommerfest und das Jahreskonzert bilden neben zahlreichen Veranstaltungen das Programm für 2019. Auch werde ein Ausflug am 31. August stattfinden.