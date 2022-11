Nach Krebserkrankung: Leonie Rösch ist Landessiegerin im Fensterbau

„Handwerk hat goldenen Boden“ – ein altbekanntes Sprichwort im Ursprung aus dem Mittelalter und in der heutigen Auslegung – mit einer guten Ausbildung in einem Handwerksberuf kann man sich eine erfolgreiche Zukunft aufbauen. Eine gute Ausbildung im Handwerksberuf für Glaser, Fenster- und Fassadenbau hat Leonie Rösch aus Oberschwandorf erhalten.

Nach zweijähriger Lehrzeit hat sie die Gesellenprüfung vor der Handwerkskammer Konstanz und der Innungskommission in Donaueschingen in Theorie und Praxis mit bestem Erfolg abgelegt. Mit ihrem Gesellenstück, einem Sprossenfester, wurde sie Kammer- und Innungssiegerin.

Besonderes Sprossenfenster bringt den Sieg

Dieser erfolgreiche Abschluss war dann die Zulassung zum Landeswettbewerb in Karlsruhe. Bei dieser praktischen Prüfung fertigte sie in zwei Tagen ein Fenster von 1,80 mal 1 Meter mit zwei Fensterflügel an. Die präzise Arbeit hat die Jury überzeugt und Leonie Rösch mit dem Preis der ersten Landessiegerin des Ausbildungsjahrgangs ausgezeichnet. Auf diese beiden Auszeichnungen darf sie auch richtig stolz sein.

Schlimme Diagnose ändert ihre Berufspläne

Eigentlich hatte Leonie Rösch für die Zukunft ganz andere Pläne. Nach ihrem Abitur 2016 am Wirtschaftsgymnasium in Tuttlingen begann sie mit einem Studium. Während ihres Studienaufenthalts in den USA traf sie Ende Oktober 2019 die ärztliche Diagnose der akuten Leukämie.

Ein gewaltiger Schock im jugendlichen Alter. Es folgte der sofortige Rückflug und in der Universitätsklinik in Freiburg eine Therapie über mehrere Monate. Nach und nach kam die Genesung und im September 2020 begann für sie die Ausbildung im Handwerk für Fensterbau im Betrieb der Eltern, der inzwischen in vierter Generation von Wilhelm Rösch mit vier Beschäftigten geführt wird.

Unterstützung durch die Familie

Leonie Rösch erhielt die fachkundige Ausbildung in verkürzter Lehrzeit von Glasermeister Elmar Winter sowie die tatkräftige Unterstützung durch ihre Familie. Alle Landessieger aus der handwerklichen Berufsausbildung sind mit ihren Angehörigen zu einer gemeinsamen Feier in den Europapark nach Rust eingeladen.