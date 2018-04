Bei der Bezirksschau des Fleckviehzuchtverein Schwarzwald-Baar-Heuberg im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck ist die Frage „Wer ist wohl die hübscheste Kuh im Land?“ beantwortet worden. Bei Sonnenstrahlen und unter den Augen von mehr als tausend Besuchern wurde die „Miss Neuhausen ob Eck“ gekürt.

Mehr als 50 der besten Kühe der Rasse Deutsches Fleckvieh und zahlreiche Kälber aus der Region wurden für den „Laufsteg“ herausgeputzt und der Expertenjury und den Besuchern präsentiert. Mit Wasser, Bürsten sowie Haarspülungen und Tüchern wurden die Models gestylt.

Stolz marschierten die Besitzer mit ihren Prachtexemplaren durch den Ring bei der Seilerei und wurden mit viel Beifall bedacht. Einige Models waren aufgeregt und hatten Lampenfieber. Manchmal blieb eine Kuh einfach stehen und konnte nur mit einiger Mühe zum Weitergehen bewegt werden. Doch die Züchter und die Fachleute waren derartige Eskapaden gewöhnt und bewältigten diese mit stoischer Ruhe und Gelassenheit.

Unter den Augen einer Expertenjury wurden die Musterkühe sowohl im Körperbau, als auch in der nachgewiesenen Milchleistung bewertet und prämiert. Gekürt wurden eine Gesamtsiegerin aus den sieben Teilnehmerklassen, die beste Jung- und Altkuh sowie die Kühe mit den besten Beinen, dem besten Euter und der besten Bemuskelung.

Mit der höchsten Punktzahl wurde die Kuh Romi von Züchter Werner Vetter aus Hüfingen-Behla zum Top-Model gekürt und mit Preisen und Pokale überhäuft. Auch die Zweitplatzierten aus den sieben Katalogklassen erhielten Preise.

Nachwuchszüchter zeigen ihre Kälber

Eine Riesengaudi hatten die Zuschauer bei der Vorführung der Jungzüchter. Die jüngsten Züchter im Alter von fünf bis 15 Jahren präsentierten ihre Kälbchen mit Leidenschaft und Stolz. Die Buben und Mädchen bewiesen, dass sie auch das Führen von Jungtieren schon im Kindesalter beherrschten. Auch sie erhielten Preise und Geschenke.

Abseits des Laufstegs schüttelten die Besucher Butter und verzehrten ihn als Brotbelag. Am Gummieuter versuchten sich zukünftige „Landwirte“, eine Melktechnik zu erlernen, was kein leichtes Unterfangen war. Der „Hausierer“ feierte bei seiner ersten Führung Premiere mit zahlreichen Besuchern. Mit Alphornklängen umrahmten die „Vier Donautäler aus Gutenstein“ den Nachmittag und versetzten das Publikum musikalisch in die Bergwelt der Alpen, wo. Und so herrschte ein reger Wechsel zwischen Laufsteg, Eiswagen, Infostand und Alphornmusik.