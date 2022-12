Krippenspiel der Kinderkirche in der Gervasiuskirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

17 Kinder haben in der Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck das Weihnachtsspiel „Der Weihnachtsstern“ nach dem Bilderbuch von Marcus Pfister aufgeführt. Mit Liedern von Detlev Jäcker spielten die jungen Akteure vor herrlicher Kulisse vor dem Altar die Geschichte von Maria und Jesus nach, die nach Bethlehem unterwegs waren und die Geburt des Christuskindes in einer Krippe in einem Stall erlebten.

Ein Stern führte die Hirten auf den richtigen Weg. Auch drei Könige aus dem Morgenland fanden mit dem Stern den Weg zu Maria und Josef und das Christuskind. Umrahmt wurde das Spiel mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern. Organisiert und einstudiert hatten das Krippenspiel Melanie Hepfer und Juliane Sauter-Manz. Nach Ende des Familiengottesdienstes unterhielten sich noch lange viele Besucher vor der Kirche über den gelungenen Auftritt der Kinder.