Konfirmation in Neuhausen ob Eck

Am Sonntag, 15. Mai, wurden in der Evangelischen Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck fünf Konfirmandinnen und Konfirmanden um 9:30 Uhr konfirmiert. Nach einer nicht einfachen Unterrichtszeit, die immer wieder durch Lockdowns und Pandemie-Regeln belastet wurde, konnten zum Abschluss der Konfirmandenzeit doch noch unter relativ „normalen“ Umständen die Jugendlichen ihre Konfirmation feiern.

Aus Sicherheitsgründen hatte die Ecksteingemeinde die Konfirmandengruppe aufgeteilt, um allen Familien mit Verwandten und Freunden den Gottesdienstbesuch zu ermöglichen. Die Konfirmation gestaltete der ökumenische Singkreis unter der Leitung von Jürgen Schuster festlich mit. Nach der Verpflichtung der Jugendlichen und ihrem eigenen „Ja“ zu ihrer Taufe erhielt jede Konfirmandin und jeder Konfirmand ihren Denkspruch einzeln zugesprochen und ausgelegt.