Konfirmation in Emmingen-Liptingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 22. Mai, wurden in der Evangelischen Friedenskirche in Emmingen-Liptingen fünf Konfirmandinnen und Konfirmanden um 9.30 Uhr konfirmiert. Als es noch nicht absehbar war, wie sich die Lage entwickeln würde und es noch nicht feststand, was möglich ist und was nicht und weil die Gottesdienste geplant und festgemacht werden mussten, hat die Ecksteingemeinde festgelegt, vorsichtshalber, um der Planungssicherheit willen, zwei Gruppen in zwei Gottesdiensten zu konfirmieren, so dass jeder Konfirmand und jede Konfirmandin möglichst viele Gäste mitbringen konnten. Die Konfirmanden hatten sich ihren Denkspruch aus der Bibel selbst ausgesucht und sich Gedanken dazu gemacht. Sie stellten ihn im Gottesdienst vor und brachten einen zu ihrem Spruch passenden Gegenstand mit Erklärung dazu mit. Zur Einsegnung wurden die von den Konfirmanden selbst gestalteten Konfirmationskerzen angezündet.

Konfirmiert wurden um 9:30 Uhr René Berger (hat Taufe), Lukas Gerdt, Niels Knopf, Diana Palcikov und Valentina Schifano.