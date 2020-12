Trockene Winter, Sommerdürren und zu seltener und zu wenig Regen: Die Natur leidet und mit ihr die Obst- und Gartenbauer. Und trotz der Trockenheit war für viele Obstbäume und Beerensträucher ein üppiges Jahr. Redakteur David Zapp hat mit Alfons Schaz vom Obst- und Gartenbauverein Neuhausen darüber gesprochen, wie die Fülle an Früchten in diesem Jahr mit dem Klimawandel zusammenhängt.

Herr Schaz, nun hat es hierzulande die ersten Frostnächte gegeben. Bei Schlehen sagt man ja, dass diese erst Frost benötigen, damit die Bitterstoffe zurückgehen und man sie ernten kann. Ist denn jetzt schon der richtige Zeitpunkt, Schlehen zu pflücken?

Ja, man kann jetzt schon Schlehen pflücken. Wenn der bittere Saft jetzt zurückgeht, dann sind sie noch besser. Im Prinzip sagt man, sollen Schlehen in der ersten Dezemberhälfte gepflückt werden. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.

Es gibt den Trick, den Frosteffekt künstlich zu erzielen und die Schlehen nach dem Pflücken über Nacht in die Gefriertruhe zu legen. Somit braucht man nicht auf den Frost zu warten. Was halten Sie von dieser Methode?

Das ist schon ein großer Unterschied. Wenn die Beeren vollreif sind und sich die Bitterstoffe durch den Frost abbauen, ist es so, dass sich die Bitterstoffe ins Holz des Schlehenstrauchs zurückziehen. Das ist auch bei anderen Früchten so. Beispielsweise die Paprika: Wenn Paprikas unreif geerntet werden, reifen die zwar nach und kriegen die Farbe, aber die bitteren Abbaustoffe bleiben dann in der Frucht und können sich nicht mehr zurückziehen. Wenn die Paprika am Stock reift, dann gehen die Bitterstoffe in den Stock zurück. Die Qualität wird dadurch besser.

Dann ist die Gefrierschrank-Variante nur etwas für ungeduldige Schlehenliebhaber?

Das wäre für mich wirklich nur die dritte Wahl.

Dieses Jahr haben die Bäume und Sträucher sehr viele Früchte getragen. Die Pflaumen- und Zwetschgenbäume haben sich zum Beispiel unter der Last der Früchte gebogen. Im vergangenen Jahr war das Fehlanzeige. Ebenso bei den Schlehen: Die musste man 2019 mit der Lupe suchen, in diesem Jahr hängen die Sträucher voll mit Beeren. Woran liegt das?

Zum einen ist es bei den Früchten allgemein so: Es gibt drei Gründe, warum die Bäume und Sträucher in einem Jahr Früchte tragen und in anderen Jahren nicht. Man spricht da von der sogenannten Alternanz. Das heißt: Wenn der Baum oder der Strauch in einem Jahr viel Früchte trägt, dann ist in der Regl das darauffolgende Jahr schlecht. Das liegt daran, dass die Natur versucht, sich zu erhalten und mit den Samen in den Früchten die Art zu erhalten. Wenn ein Jahr stark war, mit vielen Früchten beziehungsweise Samen, dann sind für das Weiterkommen der Art im Jahr darauf nicht so viele Früchte vonnöten. Und im nächsten Jahr ist es dann umgekehrt: Im letzten Jahr hat der Baum oder Strauch keine Nachkommen gebildet, also müssen wieder mehr Früchte und Samen produziert werden. Die Alternanz lässt sich auch schon im Knospenansatz erkennen. In einem Jahr gibt es viele Fruchtknospen und im nächsten Jahr mehr Holzknospen.

Und die zwei weiteren Gründe?

Der zweite Grund: Es kann natürlich sein, dass die Bäume oder Sträucher zu ungünstigen Zeiten blühen. Wenn es in der Blütezeit viel regnet oder kalt ist, dann werden die Blüten weniger von Insekten bestäubt. Wenn keine Insekten und keine Bienen fliegen, dann werden weniger Blüten befruchtet. 2019 war es in der Blütezeit von Birnen – die blühen nur relativ kurz – zu regnerisch. Da hatte es in dieser kurzen Zeit nur geregnet. Und dann gibt es keine Früchte.

Was ist der dritte Grund?

Der dritte Grund – das ist bei uns neu hinzugekommen – ist die Trockenheit, die für den Ertrag der Früchte mitverantwortlich ist. Wenn der Baum Stress hat und nicht viel Wasser bekommt, dann ist der Blütenansatz vermehrt, weil der Baum seine Art weitergeben will. Das ist der gleiche Effekt wie bei der Alternanz, nur ausgelöst durch die Trockenheit. Die Arterhaltung steckt einfach in der Natur drin.

Wir hatten in diesem Jahr immer wieder Meldungen und Warnungen, dass es erneut ein trockenes Jahr wird. Doch in unserer Region hatten wir gefühlt viel Regen...

Es ist so, dass die Niederschlagsmengen lokal sehr unterschiedlich ausfallen. In Tuttlingen hatten wir dieses Jahr fast die doppelte Regenmenge gehabt wie in Neuhausen. Beim Bohren von Löchern für neue Pflanzen sind wir neulich bei uns beim Obst- und Gartenbauverein nach 15 Zentimetern auf furztrockene Erde gestoßen. Es hat zwar immer wieder geregnet – es war gar nicht so schlecht vom Wachstum her – aber in der Tiefe fehlt das Wasser. Den Bäumen mit tiefen Wurzeln ging es eher schlecht.

Wie geht denn der erfahrene Obst- und Gartenbauer mit den Auswirkungen und Effekten des Klimawandels um?

Es gibt nur eins, wenn man dem ausweichen will. Man muss Sorten Pflanzen, die klimaresistent sind. Wir von den Obst- und Gartenbauvereinen haben immer ein Leitthema. Und ein Leitthema für die Zukunft ist das Thema Präriestauden. Stauden, die sowohl extreme Trockenheit als auch tiefe Temperaturen aushalten. Das wird im Ziergarten vermehrt vorkommen, bei den Obstbäumen selektiert man da nach Wetterfestigkeit. Und man ist bei der Veredelung dran, Wurzelunterlagen zu züchten, die tiefer in den Boden gehen, um an das Wasser in der Tiefe heranzukommen. Das ist momentan der Trend in der Obstbaumzüchtung.

Heißt das mit Blick auf den Klimawandel auch, dass die Gewächse in den Gärten mediterraner werden?

Klar, man hat heute schon Pflanzen im Garten, die vor 20 Jahren auf der Schwäbischen Alb nicht gewachsen sind – Weinreben beispielsweise. Auch im Zierpflanzenbereich gibt es Sorten, für die hat man früher einen Winterschutz gebraucht. Den kann man heute weglassen.