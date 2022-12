Kirchenchor Sankt Ulrich ohne Tenorstimme

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die kleine Gemeinschaft des Schwandorfer Kirchenchores muss seit Jahren den Chorgesang in den Gottesdiensten ohne Tenorstimme gestalten. An kirchlichen Hochfesten, Ostern, Pfingsten Kirchenpatrozinium und Weihnachten kommt mit Hans Bettingen die Unterstützung aus Worndorf. Die Singstimmen der neun Chormitglieder verteilen sich auf vier Sopran-, zwei Alt- und drei Bassstimmen.

Da während der Coronapandemie nur der Gesang einer Schola erlaubt war, war die Auswahl der möglichen Anzahl von Sängerinnen und Sänger einfach. Im vergangenen Kirchenjahr wurden vier festliche Gottesdienste mitgestaltet und diese in insgesamt acht Chorproben vorbereitet, so die Ausführungen von Chorleiterin und Organistin Ida Schulte. Die Struktur des Chores wird in vereinsähnlicher Weise geführt.

Vorsitzende Renate Kästle leitet seit Jahren die Chorgemeinschaft. In der weiteren Führungsriege sind Schriftführer Robert Schwarz, Kassiererin Veronika Kempter, die stellvertretende Vorsitzende und zugleich Beisitzerin Ilona Müller und Beisitzer Albrecht Haaf. Die kürzlich abgehaltene Jahresversammlung umfasste den Zeitraum der letzten fünf Jahre. In der Wahl für die kommende Amtsperiode wurden alle Mandatsträger wiedergewählt. In der überschaubaren Kassenführung fand die Vereinszuweisung der Gemeinde die besondere Erwähnung.

Die Chorgemeinschaft prägt eine innige Zusammengehörigkeit und gegenseitiges Entgegenkommen. Jubiläumsfeste werden im Kreise der Mitglieder gebührend gefeiert. Die Hoffnung auf Verstärkung wird nicht aufgegeben.