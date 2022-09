Kindergarten Worndorf besucht das Rathaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

27 Kinder vom Kindergarten Worndorf mit der Außengruppe haben mit acht Erzieherinnen das Rathaus besucht. Mit dem Bus des ÖPNV fuhren die Kindergartenkinder von Worndorf zum Rathaus in Neuhausen ob Eck. Für die meisten Kinder war die Fahrt ein tolles und erstmaliges Erlebnis.

Im Rathaus wurden sie von Bürgermeisterin Marina Jung herzlich in Empfang genommen. Die stellvertretende Kassenverwalterin Sandra Feger öffnete für die Kinder den Tresor und erzählte, was der Tresor so alles beinhaltet. Danach lernten die Kinder Bautechniker Karl Hager kennen, der als Bauleiter die Außengruppe des Kindergartens in der ehemaligen Ortsverwaltung leitete und anhand eines Bauplanes seine Arbeit vorstellte.

Ein weiterer Höhepunkt war die anschließende Fahrt mit dem Aufzug in die Tiefgarage und anschließend in den Sitzungssaal. Jung erzählte von der Arbeit einer Bürgermeisterin und eines Gemeinderates und zeigte ihr Dienstzimmer. Im Foyer warteten Nicole Groothoff und Bettina Sauter mit Getränken und kleinen Snacks auf die hungrigen und durstigen Kinder. Jedes Kind durfte sich aus vier verschiedenen Geschenken wie Puzzle oder Lesebuch zwei heraussuchen und mit nach Hause nehmen.

Nach dem gemeinsamen Abschlussfoto ging es über den Spielplatz bei der Homburghalle mit dem Bus wieder zurück in den Kindergarten. Die Erzieherinnen mit der Leiterin Nadine Ruggaber bedankten sich bei Bürgermeisterin Marina Jung für den herzlichen Empfang mit einem Geschenk.