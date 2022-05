Kinder lernen das kleine Gärtner-ABC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

18 Kinder haben unter fachkundiger Anleitung von Hans Weber, Kreisverbandsvorsitzender für Obstbau, Garten und Landschaft (KOGL) und dessen Stellvertreterin Angelika Heinz sowie Martin Bertsche vom OGV Neuhausen und mit tatkräftiger Unterstützung von Müttern mit „grünem Daumen“ das kleine Gärtner-ABC im OGV-Vereinsgelände „Alpenblick“ kennengelernt.

Nach einer kurzen Einführung bastelten die kleinen Gartenfreunde aus verrottbarem Papier kleine Pflanztöpfchen, in der sie ihre Lieblingspflänzchen einpflanzten. Weißkraut, Petersilie, Lauch, Radieschen, Erbsen und Johannisbeerstecklinge aber auch Salatsetzlinge waren bei den Kindern sehr beliebt. Mit einem selbst geschnitzten Pikierstab lösten die Kinder die einzelnen Setzlinge behutsam vom Wurzelballen. Aus Weideruten konnten die Kinder Etiketten schnitzen, die sie noch beschrifteten, damit sie auch noch später feststellen können, was sie gepflanzt hatten. Zum Schluss erhielt jedes Kind das „Junggärtner-Diplom“. Stolz präsentierten die Kinder ihre prall gefüllten Kistchen, die sie zu Hause in den eigenen Garten einpflanzen, hegen und pflegen, bis die Früchte geerntet werden.