Kinder besuchen die Redaktion des Gränzboten

Zwölf Kinder aus der Kita „Denk mit“ aus Neuhausen ob Eck haben mit ihren beiden Erzieherinnen die Redaktion des Gränzboten in Tuttlingen besucht. Dabei reisten die Kinder gemeinsam mit dem Bus vom Kindergarten im Gewerbepark take-off in Neuhausen nach Tuttlingen. Der Besuch stand im Rahmen des Kita-Projekts „Was ich später einmal werden will“. Die Kinder schauen sich bei dem Projekt die Arbeitsplätze ihrer Mütter und Väter vor Ort an. Die beiden Redakteure Dorothea Hecht und David Zapp erklärten den jungen Besuchern, wie die Geschichten und Bilder zuerst in den Computer, von dort in die Druckerei und schließlich in die Zeitung kommen. Zum Schluss durften die Kinder mit ihren Erzieherinnen Regina Genkel und Céline Richter auf einem gemeinsamen Erinnerungsfoto in die Kamera lächeln. Zum Abschied bekam jedes Kind einen Malblock mit Buntstiften geschenkt. Auf dem Bild sind die Kinder der Kita „Denk mit“ aus Neuhausen mit ihren Erzieherinnen Regina Genkel (links) und Céline Richter (rechts) zu sehen. Foto: David Zapp