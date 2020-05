Der Neuhauser Gemeinderat hat sich zur ersten öffentlichen Sitzung während der Corona-Krise im Sitzungssaal im Rathaus getroffen. Die Gemeinderäte befassten sich mit der aktuellen Haushaltssituation und stimmten über das weitere Vorgehen ab.

Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald konnte zu Beginn gleich eine positive Meldung präsentieren: Zwei Stunden vor Sitzungsbeginn ging bei der Verwaltung ein Förderbescheid über 864 000 Euro ein. Für den Austausch des Kanals in der Stockacher Straße einschließlich der Erneuerung der Gehwege waren als größte Investition 2,18 Millionen Euro veranschlagt. Mit einer Förderung von 440 000 Euro wurde das Vorhaben kalkuliert. Mit der jetzigen Förderung sollte das Vorhaben realisiert werden, so der Vorschlag der Verwaltung.

Außerdem soll in der Bundesstraße in Worndorf ein Teilstück eines Regenwasserkanals durch einen Mischwasserkanal in Höhe von 127 000 Euro ersetzt werden. Erfreulich, so Osswald, seien auch Gewerbesteuernachzahlungen von insgesamt knapp einer Million Euro, die die erwarteten und befürchteten Steuereinbrüche vielleicht etwas abfedern könnten.

Die Beschaffung des Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) und des Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehrabteilung Worndorf wurden vergeben, beide Fahrzeuge werden aber erst 2021 ausgeliefert. Deshalb müssten die Investitionen im kommenden Jahr wieder neu veranschlagt werden. Beim Verkauf von drei Bauplätzen in Worndorf und zwei Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet „Filz-Erweiterung“ werden Bauplatzerlöse von 650 000 Euro erwartet, veranschlagt waren 300 000 Euro.

Im April wurde auf die Kindergartenbeiträge sowie auf die Beiträge für die Ganztagesbetreuung verzichtet. Für diesen Einnahmeausfall erhielt die Gemeinde im Rahmen der Soforthilfe des Landes eine Entschädigung in Höhe von 27 500 Euro, davon werden voraussichtlich rund 5 000 Euro an den evangelischen Kindergarten und rund 5 500 Euro an den Kindergarten „Denk mit!“ weitergeleitet. Auch für den Monat Mai werden die Kindergartenbeiträge ausgesetzt. Des Weiteren soll an der Erschließung des Schuppengebietes in Neuhausen ob Eck festgehalten werden.

Während der Stilllegung des Schul- und Kindergartenbetriebs wurden in der Homburgschule und im evangelischen Kindergarten „Morgensonne“ die Parkettböden erneuert. Die Maßnahmen kosteten rund 13 300 Euro. Weiter sei nicht absehbar, ob die veranschlagten Grunderwerbe von Bauerwartungsland in Neuhausen ob Eck und in Schwandorf im Baugebiet „Breite III“ in diesem Jahr realisiert werden können. Somit würden weitere Planmittel in Höhe von 300 000 Euro als Reserve zur Verfügung stehen.

Aus diesen Gründen sehe Osswald keinen Grund, hektisch zu reagieren und irgendwelche Maßnahmen zu treffen. „Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es ein falsches Signal, vor allem an die Wirtschaft und an die Bürger, die geplanten Investitionen nicht zu tätigen. Mit der Realisierung des Investitionsplans könnte vor allem die örtliche Wirtschaft gestärkt und schon heute den zu erwarteten Ertragsausfällen in 2021 entgegengewirkt werden, stellte Osswald fest. Gemeinderat Markus Seeh (FWG) sagte, dass das schnelle Internet weiter vorangetrieben werden müsse. Gerade bei Videokonferenzen sei der verlässliche und schnelle Zugang unentbehrlich. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass der Haushalt 2020, wie derzeit beschlossen, vollzogen wird.

Des Weiteren beschloss der Rat vier LED-Solar-Straßenleuchten in Neuhausen, je eine in Schwandorf, Danningen und Worndorf zu einem Gesamtpreis von 14 300 Euro bei der Firma F8 Solartechnik Handel aus Hörbranz zu beschaffen.