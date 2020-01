Zum Neujahrsempfang in Neuhausen ob Eck sind am Samstag über 150 Bürger gekommen. Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald begann seine Rede mit: „Ich werde mich – und das darf ich Ihnen hiermit verbindlich mitteilen - nach 16 Jahren nicht mehr um das Amt des Bürgermeisters bewerben“.

Die Gründe hierfür seien sehr privat und persönlich, sagte Osswald. „Meine Entscheidung gegen eine erneute Kandidatur hat und damit möchte ich an dieser Stelle gleich Spekulationen entgegentreten - nichts mit dem Ausgang der Gemeinderatswahl im Mai 2019 zu tun. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich meine Entscheidung gemeinsam mit meiner Familie bereits getroffen“, so der amtierende Schultes Neuhausens.

Einen Termin für die Wahl gibt es derzeit noch nicht. „Auch wenn meine Amtszeit endet, wird das Southside Festival für mindestens fünf weitere Jahre stattfinden“, fuhr Osswald in seiner Rede fort und beendete damit die Gerüchte, dass das Festival nach Mengen abwandern werde.

Ansonsten blickte Osswald auf ein ruhiges Jahr 2019 zurück. Für ihn als Bürgermeister sei es durchaus beruhigend gewesen und befriedigend zu sehen, dass eher Themen wie Bushaltestellen und Schrottautos den Wahlkampf bestimmten und nicht wichtige fehlende Infrastruktureinrichtungen. „Schulen, Kindergärten und die Versorgung mit den Bedürfnissen des täglichen Bedarfs oder medizinischen Dienstleistungen waren erfreulicherweise keine Themen – weil wir hier gut bis sehr gut aufgestellt sind – im Bereich der medizinischen Versorgung sogar – herausragend“, stellte Osswald fest. Nicht gefreut, sondern geärgert habe ihn, dass im Wahlkampf die Partnerschaft mit der Stadt Tuttlingen im Take-off Gewerbepark thematisiert und problematisiert worden sei. Wer die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren tatsächlich aufmerksam beobachtet habe, müsse festgestellt haben, dass sich die Zusammenarbeit immens verbessert und zu einem vertrauensvollen partnerschaftlichen Miteinander gefunden habe.

Dieses partnerschaftliche Miteinander war und sei mit Sicherheit der Schlüssel für die derzeit außerordentlich positive Entwicklung des Gewerbeparks, meinte Osswald. An allen Ecken und Enden werde gebaut und neue Unternehmen und Arbeitsplätze entstünden. Und die „herausragende Arbeit“ der Geschäftsführerin Heike Reitze sei nur möglich, weil ihr Arbeitsumfeld mittlerweile spannungsfrei geworden sei. Gemeinsam mit dem Landkreis müsse man die Verbesserung des ÖPNV innerhalb der Gemeinde angehen. Der ÖPNV in Neuhausen ob Eck orientiere sich im Wesentlichen noch an den Linien der Postkutschen des 19. Jahrhunderts.

Gastredner Rezzo Schlauch, Parlamentarischer Staatssekretär a. D. und Gründungsmitglied der Grünen, nahm zu aktuellen Themen der Bundes- und Weltpolitik Stellung. Dabei nahm er kein Blatt vor den Mund und fragte sich und die Besucher: „Wo ist der Aufbruch Europa?“ Als einer der 68er-Bewegung fragte er sich, warum die Leute den Rechtspopulisten und Nationalisten nicht den Wind aus den Segeln nehmen würden. „Die Welt ist aus den Fugen geraten“, sagt Schlauch und forderte energisch, dass Europa stärker mit einer Stimme sprechen müsse. Sowohl bei der Globalisierung, Klimawandel und Meinungs- und Pressefreiheit darf Europa nicht den Platz an die Weltmächte USA, Russland und vor allem China, abtreten.

Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von Volker Nagel am Piano und Andreas Pfau, Gesang. Im Anschluss an den offiziellen Teil gab es im Foyer des Rathauses einen Stehempfang. Während diesem trug sich Rezzo Schlauch in das Goldene Buch der Gemeinde ein.