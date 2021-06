Junge Hände restaurieren die alten Mauern des Worndorfer Pfarrhauses

Starke Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen sind am Nachmittag über die Region gefegt. In vielen Orten im Kreis Ravensburg ist wegen des Unwetters der Strom ausgefallen.

Auch in Teilen von Ravensburg gibt es derzeit keinen Strom. Wie eine Sprecherin der Technischen Werke Schussental (TWS) auf Anfrage der "Schwäbischen Zeitung" mitteilt, fiel der Strom gegen 14.40 Uhr in einem Großteil von Bavendorf und in Teilen der Weststadt aus. Wie die TWS weiter mitteilt, sind in Ravensburg rund 1000 Haushalte betroffen.