Jugendliche helfen beim Drogen-Abpacken

Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Tuttlingen am Donnerstag einen 29-jährigen Asylbewerber aus Gambia wegen gewerbsmäßiger Überlassung von Betäubungsmitteln an Personen unter 18 Jahren in acht Fällen und wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in 16 Fällen verurteilt.

Nach den Feststellungen des Gerichts betrieb der Angeklagte im zweiten Obergeschoss der Asylbewerbersammelunterkunft im Gewerbepark Neuhausen von März bis Oktober 2015 einen schwunghaften Handel mit Marihuana, das er auch an Minderjährige verkaufte. Die als Zeugen gehörten Schüler und Auszubildenden im Alter von 14 bis 18 Jahren schilderten in der Beweisaufnahme übereinstimmend, dass es in Tuttlingen, Neuhausen und Umgebung unter Jugendlichen bekannt gewesen sei, dass man bei dem Angeklagten zu jeder Zeit erscheinen und Marihuana kaufen konnte.

Die Zeugen schilderten auch, dass sich insbesondere abends eine Vielzahl Jugendlicher in der Sammelunterkunft aufhielt, Joints rauchte und teilweise beim Wiegen und Verpacken des Marihuana in kleine Verkaufseinheiten halfen. Die als Zeugin gehörte Sozialarbeiterin, die in dem Haus ein Büro unterhält, bestätigte, dass viele Jugendlichen in dem Haus ein- und ausgegangen seien und es im Obergeschoss nach Marihuana gerochen habe.

Nachdem sich eine Schülerin an die Polizei gewandt und diese Vorgänge geschildert hatte, ermittelten Polizei und Zoll gegen den Angeklagten, der nach einer Durchsuchung der Unterkunft Mitte November 2015 festgenommen wurde und in Untersuchungshaft kam. Der Angeklagte, der jegliche Tatbeteiligung geleugnet hatte und die jugendlichen Zeugen während der umfangreichen Beweisaufnahme beschuldigte, die Unwahrheit zu sagen, gab in seinem Schlusswort unter Tränen dann doch zu, dass er aus Geldnot mit Drogen gehandelt habe.

Aufgrund einer Augenerkrankung habe er das Alter der Jugendlichen nicht beurteilen können. Das Gericht sah dies aufgrund der Angaben der Zeugen und eines Sachverständigen der Universitätsaugenklinik Tübingen als widerlegt an. Das Gericht schloss sich im Strafmaß dem Antrag von Staatsanwalt Ruetz an. Rechtsanwältin Evers aus Titisee-Neustadt hatte auf eine mildere Strafe plädiert. Der Angeklagte will nun prüfen, ob er das Urteil annimmt oder Berufung zum Landgericht Rottweil einlegt. Die gegen die Schüler eingeleiteten, zahlreichen Verfahren sind zwischenzeitlich abgeschlossen.