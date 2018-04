Der Neuhauser Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend mit der Jugendarbeit und Integration der Asylbewerber befasst. Gemeindejugendreferent und Gemeinwesenkoordinator Markus Sell stellte dabei seinen Jahresbericht vor.

Sell berichtete von der Arbeit mit den Jugendlichen sowie in der Funktion als Gemeinwesenkoordinator die Arbeit mit den Asylbewerbern im Gewerbepark Take-off. Dort sind derzeit 148 Flüchtlinge aus unterschiedlichen Nationen und Religionen untergebracht. Sell lobte die Ehrenamtlichen, die einen Hauptbeitrag zu einer gelungenen Integration leisten würden.

Trotzdem würden sich zu wenige Bürger im Bereich der Integration engagieren. Als Gründe machte Sell sowohl die Hoffnung, dass sich die Zugezogenen anpassen, als auch die Gleichgültigkeit der Einheimischen aus. An einem Beispiel wies Sell eine gelungene Integration vor. Ein junger Gambier, der ein Jahr lang zu einem Stundenlohn von 80 Cent beim Bauhof eingesetzt war, wurde in ein reguläres Arbeitsverhältnis vermittelt. Jetzt fehle nur noch eine angemessene Unterkunft für den Asylbewerber, der sich in der Gemeinde wohlfühle.

Jugendtreffs nicht mehr gefragt

Ein weiteres Arbeitsfeld, das Sell mehr als 15 Jahren begleitet, sind die Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren und junge Erwachsene in der Gesamtgemeinde. Von ihnen gibt es in der Gesamtgemeinde 387, die sich auf Schwandorf mit 72, Worndorf mit 61 und Neuhausen mit 254 Jugendlichen verteilen. 48 Jugendliche ohne deutsche Staatsbürgerschaft leben derzeit in Neuhausen. Die junge Erwachsene im Alter von 22 bis 27 Jahren verteilen sich in der Gesamtgemeinde auf 58 (Schwandorf), 56 (Worndorf) und 210, davon 59 ohne deutsche Staatsbürgerschaft, auf den Ortsteil Neuhausen.

Eine Umfrage unter den Jugendlichen in Neuhausen ergab, dass sie kein Jugendtreff mehr wünschen. Der alte Jugendtreff wurde im Jahr 2016 abgerissen. Ein Jugendhaus sehen die Jugendlichen, aber auch die Bürger eher als Konfliktpotential an, worauf die Jugendlichen keine Lust mehr hätten.

Im Ortsteil Worndorf sei der Jugendtreff derzeit geschlossen. Allerdings wollen fünf Jugendliche als „JuHa-Team“ seine Wiedereröffnung erreichen und mit einer Initiative beim Ortschaftsrat Worndorf vorsprechen. In Schwandorf laufe die Arbeit mit den Jugendlichen problemlos, da sie in der Landjugend mit vielen ehrenamtlichen Jugendlichen gute Ansprechpartner hätten und sich gut aufgehoben fühlten.

„Cliquenarbeit“ als Alternative

Sell sieht das Problem hauptsächlich im gesellschaftlichen Wandel gegenüber Jugendhäuser. „Vor 15 Jahren wurden Jugendliche und Jugendhäuser von der Öffentlichkeit anders wahrgenommen als heute“, fasste er den Meinungsumschwung zusammen. Bis zum Alter eines jungen Erwachsenen gäbe es nur wenige Möglichkeiten der „Selbstverwaltung“ und des Ausprobierens. Die Jugendlichen seien auf Konsum „gedrillt“.

Auch würden die Jugendlichen schnellere kriminalisiert, wobei die sozialen Medien das Gefühl der „Unsicherheit“ verstärken. Nach Meinung des Jugendreferenten sehe er „Cliquenarbeit“ als Alternative für die Arbeit mit den Jugendlichen an. Damit seien Projekte auf zugeschnittene Jugendgruppen gemeint. Als Beispiele nannte Sell „Kochen, Backen und Games“, „Hip-Hop Studio“, „Umfrage zur Bundestagswahl“ sowie kurze Videos für Youtube und Instagram. Die Teilnahme an Fußballturnieren wurde erfolgreich durchgeführt. Auch Ausflüge blieben in Erinnerung und führten dazu, dass neue Freundschaften geschlossen würden. Sell zog als Fazit: „Es sei niemand da, der den Jugendlichen das autonome Denken und Handeln beibringe“.