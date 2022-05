Jugendgruppe feiert mit viel Musik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das 60-jährige Landjugendjubiläum hat die Schwandorfer Jugendgruppe mit viel Musik nachgefeiert. Besonders die Jugendliche hatten das große Bedürfnis, nach langer „Coronapause“ endlich wieder gemeinsam ein Fest besuchen zu können. Der Partyabend mit dem DJ-Team aus Krauchenwies wandelte sich mit viel Stimmung zur Partynacht. Danach war ein Tag „Ruhepause“.

Mit neuer Kraft ging es am 23. Mai in den Feierabendhock. Ein volles Haus mit Gästen aus Nah und Fern kamen zum zweiten Jubiläumsabend in den Bürgersaal. Den Rhythmus wo jeder mit muss brachte „deziBlech“, eine junge Musikergruppe aus der Raumschaft um Hohenfels in den Festsaal und das Publikum schnell in Festlaune.

Im zweiten Teil des Stimmungsabend legten Dirigent Dieter Ramsperger und seine Musikkapelle aus Thalheim nochmals eine Schippe drauf und erfreute mit flotter Blasmusik einem breiten Repertoire aus Marschklängen, Polkas und Stimmungsmusik das applaudierende Publikum und sorgten damit für die richtige Bierzeltstimmung. Das Geschenk zur Geburtstagsfeier überbrachte Narrenpräsident Thomas Zenger und gratulierte im Namen der örtlichen Vereine. Die Vorsitzenden Aaron Winter und Johanna Fischer nahmen das Geldgeschenk für die Jugendgruppe dankbar entgegen und werden diesen Betrag an die gemeinnützige Organisation zur Betreuung von geflüchteten Kindern aus der Ukraine spenden.