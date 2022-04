Jüngere Generation trägt künftig die Verantwortung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es gibt wieder Blasmusik im Bürgersaal, die zu Beginn der Jahresversammlung erklang. Die Corona-Pandemie hatte das aktive Vereinsleben im Musikverein Schwandorf nahezu lahmgelegt. Zweimal ist das Straßenfest, die finanzielle Einnahmequelle, ausgefallen. Veranstaltungen und musikalische Auftritte waren nicht möglich, Musikproben wurden coronabedingt auf Sparflamme abgehalten, oder wurden zeitweise ganz ausgesetzt, da sich die Hygienebestimmungen immer wieder geändert hatten. Selbst Jahresversammlungen konnten nicht abgehalten werden. Nun haben die Musiker mit ihrem Vorsitzenden Markus Roth gleich drei Vereinsjahre in einer Versammlung zusammengefasst.

Die Vorstandschaft selbst hielt den Informationsfluss an die Musiker auf dem Laufenden und hat in der Vergangenheit einen Generationswechsel in der Vereinsführung vorbereitet. Vorsitzender Markus Roth stellte sein Amt nach 22 Jahren zur Verfügung, ebenso Kassier Ralf Roth nach 14 Jahren, sowie die zweite Vorsitzende Sylvia Mülherr nach acht Jahren. 37 Jahre führte Hubert Lehn den Taktstock des Vizedirigenten, welchen er nun an Kerstin Schmid weitergibt. Die Wahlen zur neuen Vorstandschaft waren gut vorbereitet und eine Verteilung der Aufgaben schnell erledigt. Joachim Kellhofer, bisher Beisitzer, übernimmt den ersten Vorsitz. Stephanie Kästle wurde als stellvertretende Vorsitzende neu in die Vorstandschaft gewählt. Die Bewerber für weitere Ämter hatten in den vergangenen Jahren schon Erfahrung in der Vereinsführung gesammelt. Svenja Völlm, bisher Schriftführerin im Team mit Nina Roth, übernimmt die Kassenführung, Nina Roth bleibt Schriftführerin. Einstimmige Wiederwahl erfolgte für die Beisitzer Ilona Müller, Elena Müller, Jonas Müller und Markus Klotz. Christoph Mülherr bleibt Jugendvertreter.

In den letzten drei Kassenberichten von Ralf Roth nahm die Versammlung einen vertretbaren Abmangel zur Kenntnis, dabei hatte die Gemeindeverwaltung mit einem Corona-Zuschuss ein größeres Minus verhindert. Unter der musikalischen Leitung von Dirigent Karl Schwegler führt der Verein derzeit 52 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren. 81 passive Mitglieder tragen zur finanziellen Überstützung des Vereins bei. Sieben Kinder befinden sich in der Jugendausbildung. Die Schwandorfer Musikerinnen und Musiker hoffen wieder auf eine normale Vereinstätigkeit.