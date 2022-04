Jahresrückblick der Worndorfer Landfrauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Worndorfer Landfrauen wurden bisher von einem Dreierteam im Vorstand, von Irina Rebholz, Inge Keller und Nadine Schiele, geführt. Irina Rebholz war zugleich Vorstandssprecherin und hatte seit 2008 verschiedene Funktionen in der Vorstandschaft inne. Nun stellte sie ihr Amt in der Jahresversammlung zur Verfügung. Eine Neubesetzung aus den Reihen der anwesenden Frauen war in den turnusmäßigen Wahlen nicht gelungen.

Inge Keller erhielt das einstimmige Votum zur Wiederwahl. Sie wird bis zur nächsten Versammlung mit Nadine Schiele die Landfrauen Worndorf im Zweierteam leiten. Kassenprüferin Susi Möll wurde ebenfalls wiedergewählt. Zum Gesamtvorstand zählen Schriftführerin Sigrun Bogolowski, Kassiererin Sabine Reger und Kassenprüferin Irmgard Schmid. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren im abgelaufenem Jahr nur zwei Veranstaltungen durchführbar. Bürgermeisterin Marina Jung lobte in ihren Ausführungen die Arbeit der Landfrauen, die mit geringen Mitteln in der Coronazeit machbare Programmpunkte angeboten hatten. „Für die Gemeinde war es ein besonderes Anliegen, die Vereine in der schwierigen Zeit finanziell zu unterstützen, sagte die Bürgermeisterin. Auch die Landfrauen erhielten eine zusätzliche Finanzhilfe.

Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Inge Keller bei Irina Rebholz für die Arbeit im Vorstandsteam. Nadine Schiele stellte das Jahresprogramm 2022 vor: Seniorentheater im Freilichtmuseum, Besuch der Straußenfarm Hegau-Bodensee in Stockach-Airach, Ausflug nach Rottweil mit Besuch des Testturmes, Familienwanderung mit Alpakas in Rast, sowie eine kurzfristig terminierte Radtour. Im Ferienprogramm wird Ponyreiten mit Nadine angeboten.