Jahreskonzert der Musikkapelle Neuhausen ob Eck

Im Rahmen des Jahreskonzerts hat der Vorsitzende des Blasmusikverbands Rottweil-Tuttlingen, Ottmar Warmbrunn, Musiker ausgezeichnet.

Das Leistungsabzeichen in Bronze haben Anna Lena Reichle und Felix Stritzel erfolgreich bestanden. Das Leistungsabzeichen in Silber erhielt Maximilian Stritzel. Das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber in einer Prüfung haben Emma Hepfer, Niklas Storz und Renate Wittenbecher abgelegt.

Für zehnjähriges aktives Musizieren erhielten Leah Bosch, Tobias Moosmann, Dennis Nestel, Lea Reischmann, Alina Schaz und Johannes Schaz die Ehrennadel in Bronze. Die Ehrennadel in Silber für zwanzig Jahre erhielten Isabell Fecht, Veronika Gerspacher, Melanie Hepfer, Florian Rentschler, Thomas Schaz, Jana Schneider, Sabine Lang und Sina Lang. 30 Jahre aktiv und damit die Ehrennadel in Gold erhielt Florian Wanner. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre gab es für Uwe Binder. Die Musikkameraden Wolfgang Specker und Oliver Schulz wurden für 50 Jahre aktive Zeit mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet.