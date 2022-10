Jahreshauptversammlung des FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Jahresversammlung des FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen waren die Berichte der Vorstandschaft allseits mit positiven Informationen gespickt. Die erste Mannschaft erreichte in der Kreisliga A mit Coach Fabian Heidinger einen guten fünften Tabellenplatz, dagegen hat die zweite Mannschaft auf die Relegation in der Kreisliga B verzichtet.

Im Jugendbereich mit Jugendleiter Günter Kohli war für den Spielbetrieb aller Altersklassen die große Spielgemeinschaft wie in den Vorjahren erforderlich, die sich mit Buchheim, Boll und Gallmannsweil nun etabliert hat. Vorsitzender Yannik Wunderlich gab den Neustart der Frauenmannschaft im Spieljahr 2022/23 bekannt. Für den Vorsitzenden Domenik Kohli schließt der Wirtschaftsbetrieb „Fußball“ mit einem ordentlichen Ergebnis. Die Heimspiele von Sonntag auf den Samstag zu legen, zahlte sich finanziell aus.

Mit dem Umbau des Sportheims wagt der FC einen wichtigen Schritt für die Zukunft. Die Erneuerung und Erweiterung von Umkleidekabinen und Duschen erfordern einen größeren finanziellen Aufwand. Die Planunterlagen zur Bauvoranfrage sind abgeschlossen. Bürgermeisterin Marina Jung sicherte in ihren Ausführungen die Unterstützung der Gemeinde zu.

Zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs und Pflege der Sportanlagen in Worndorf und Schwandorf ist ein stetiger Arbeitseinsatz erforderlich. Auch eingesetzte Mähroboter mähen nicht immer problemlos, so war den Aufzeichnungen vom Vorsitzenden Nico Stump zu entnehmen. Finanziell kam der Verein laut Kassenbericht von Thomas Binkele gut durch die Pandemiejahre. Heiko Lohrer berichtete über die finanzielle Unterstützung der Sponsoren.

Pressewart und Schriftführer Herbert Dreher stellte nach 22 Jahren beide Ämter zur Verfügung. Die Versammlung wählte Noelle Kohler in die Nachfolge des Pressewarts und Alexandra Bosch zur neuen Schriftführerin. Bestätigt wurden die Vorsitzenden Domenik Kohli und Nico Stump, Kassier Thomas Binkele, die Beisitzer Herbert Boos, Andreas Dreher und Jens Kabisreiter, Sportheimgeschäftsführerin Melanie Frey, sowie die Kassenprüfer Linus Bastian und Rolf Pede bestätigt. Mitgliedsbeiträge für Aktive 70 Euro, Jugendspieler 35 Euro und passive Mitglieder 25 Euro.