Vor 60 Jahren, am 17. Januar 1959, haben sich Siegfried und Adelheid Nestel, geborene Fürber, wohnhaft in der Schwandorfer Straße in Neuhausen, vor dem Standesbeamten in Neuhausen das „Ja“-Wort gegeben. „Es war eisig kalt“, erinnern sich beide noch heute an den Tag der Hochzeit. Blicken sie auf die gemeinsamen Jahre zurück, dann sind beide ganz einfach dankbar dafür, dass sie diese Zeit gemeinsam mit ihren drei Kindern, sieben Enkeln und drei Urenkeln erleben und genießen durften.

Siegfried Nestel (Jahrgang 1937) erblickte als jüngeres von zwei Kindern in Neuhausen das Licht der Welt im Elternhaus, wo er mit seiner Ehefrau Adelheid bis heute wohnt und den Lebensabend verbringt. Den Lebensunterhalt für die Familie verdiente Siegfried Nestel als Automechaniker und Landwirt. Bis zum Erreichen des Rentenalters im Jahre 2000 war er 16 Jahre lang als Klärwärter bei der Gemeinde Neuhausen angestellt.

Adelheid Nestel (Jahrgang 1938) ist in Worndorf geboren und arbeitete als junges Mädchen einer fünfköpfigen Familie als Bäuerin auf dem elterlichen Hof, ehe sie als Mutter die Erziehung ihrer drei Kinder übernahm. Bei der Fahrschulausbildung sprang der Zündfunke über und sie haben sich dabei kennen- und lieben gelernt.

Die Freude und die Leidenschaft am gemeinsamen Singen pflegen die beiden Sänger im Gesangverein „Harmonie“, wo sie seit Jahrzehnten aktiv am Vereinsleben teilhaben und Siegfried Nestel zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Zu den vielen Gratulanten zählt am Jubiläumstag auch Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald, der die Glückwünsche des Ministerpräsidenten und der Gemeinde mit Urkunden und Blumen für die Jubilarin und ein Weinpräsent für den Jubilar überbringen wird.