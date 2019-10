Indierock, Rap und deutscher Hiphop: Das sind die Headliner beim nächsten Southside

Die erste Bandwelle für das Southside Festival 2020 ist da: Mit den Deutsch-Hiphoppern Deichkind, den US-Indierockern Kings of Leon, dem US-Rockduo Twenty One Pilots und dem niederländischen DJ Martin Garrix stehen nun vier weitere Headliner fest.

Das kündigten die Veranstalter am Donnerstag an. Die Berliner Dancehall-Band Seeed wurde bereits im Juni als großer Act für das nächste Southside in Neuhausen ob Eck angekündigt.

Mit den Schweden von The Hives werden Partyrecken mit Erfahrung auf der Festivalbühne stehen, und auch Fans des Sprechgesangs finden erste Highlights im Lineup: So werden unter anderem der Berliner Rapper Kontra K, das Spaß-HipHop-Duo SDP und Kraftklub-Frontmann Felix Kummer dabei sein.

Etablierte Namen wie Bring Me The Horizon oder Von Wegen Lisbeth finden sich in der ersten Bandwelle ebenso wie spannende Newcomer wie die norwegische Sängerin Aurora.

Das Southside findet vom 19. bis 21. Juni 2020 in Neuhausen ob Eck statt. Parallel steigt in Scheeßel bei Hannover das Zwillingsfestival Hurricane.

Mehr Infos zur ersten Bandwelle gibt es hier.