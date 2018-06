In der „Kuhnacht“ ist es finster wie in einem Kerker

23 Frauen und fünf Männer haben Michael Boenke beim Leseabend in der Bücherei in Neuhausen ob Eck im wahrsten Sinne des Worts an den Lippen geklebt, damit ihnen kein Wort aus den Buchpassagen entging. Mit Leidenschaft und Einfühlungsvermögen erzählte Boenke in der Figur des langhaarigen, schwarzgekleideten Harleyfahres und Reli-Lehrers Daniel Bönle, der mit seinen politisch unkorrekten Sprüchen überall aneckt, tatsächliche Begebenheiten mit seinen Berufsschülern.

Büchereileiterin Martina Krell hatte nicht zu viel versprochen, als sie Michael Boenke als außergewöhnlichen und sympathischen Autor ankündigte. Und sein neuer Roman „Kuhnacht“, ein Oberschwabenkrimi, sei eine Liebeserklärung an die Menschen in der Region: schaurig, tiefgründig, spannend und schön, fügte Krell noch hinzu.

Der Titel „Kuhnacht“ stammt aus der Gauklersprache und bedeutete ursprünglich: finster wie im Kerker. Für einen kurzen Moment friert das Publikum, angesichts dieser Erklärung. Doch charmant löst Michael Boenke die Spannung. Er entführt die Zuhörer in ein scheinbares Familienidyll auf der grünen Wiese: Der Berufschullehrer David Bönle, seine Freundin Cäci und Sohn Korbinian T. Rex genießen die Sonne, die Eltern den Krustenbraten, der Sohn eine Saitenwurst.

Die bildreiche Sprache von Michael Boenke baut Spannung auf, hält das Publikum in Atem. Die Zuhörer fühlen mit, spüren die Sonne auf der Haut, hören die metallig-herben Klangsymbiosen und lassen sich an heimischen Orten wohlig nieder. Bis Korbinian T. Rex sein Wurstzipfelchen ausspuckt und Berufsschullehrer Daniel Bönle den Verdacht hegt, dass seine Schüler mit okkulten Umtrieben in der Umgebung zu tun haben.

Dichtung ist wie gutes Kabarett

Michael Boenke erzählt Geschichten, die das Leben schreibt. Der Autor ist nah an den Menschen, hat eine wunderbare Hand für ihren Charakter, stellt sie anschaulich dar. Es bleibt kein Argwohn zurück, jeder hat seine Einschränkungen, niemand ist der personifizierte Böse. Nichtschwäbische Leser lernen die oberschwäbische Mentalität kennen und schätzen. Der schwäbische Leser bekommt eine Dichtung an die Hand, die wie ein gutes Kabarett der Mentalität gleichermaßen schmeichelt und Dunkles auf den Punkt bringt.

An den Anfang jeden Kapitels hat der Autor einen Auszug aus einem Songtext gestellt, der jeweils ahnen lässt, was gleich passiert. Der Autor, Lehrer und Theologe der katholischen Religion konfrontiert mit Klischees, ohne den Zeigefinger zu erheben. Nur noch acht Stunden in der Woche unterrichtet Bönle an verschiedenen Berufsschulen in Bad Saulgau und Sigmaringen. Seine Lebensgefährtin, die Diplom-Psychologin Cäcilia Maier (29 Jahre), richtet gerade ihre eigene Praxis ein. Beide kümmern sich mit Unterstützung von Cäcis Mutter Frieda, einer Gastwirtin, um den gemeinsamen Sohn, der den lächerlichen Vornamen Korbinian T. Rex trägt.

„Seine Bücher machen uns reich“, sagte eine begeisterte Krimi-Leserin. Die Zuhörer quittierten die Ausführungen mit viel Beifall.

