Der Neuhauser Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung die Erhöhung des Grundstückspreises im Gewerbegebiet „Filz-Erweiterung“ von derzeit 65 Euro pro Quadratmeter auf 90 Euro mit sofortiger Wirkung beschlossen. Dadurch werde der Grundstückspreis an den im Gewerbepark Take off angeglichen. Zwischenzeitlich wurden drei Gewerbegrundstücke veräußert. Ein weiteres Grundstück mit einer Fläche von 1150 Quadratmetern soll zur Parkplatzerweiterung an ein benachbartes Unternehmen verkauft werden. Man wolle die Bauflächen nicht „verschleudern“, denn eine Erschließung eines neuen Gewerbegebiets sei in den nächsten 15 Jahren aussichtslos, sagte Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald.

Der Gemeinderat hat zudem beschlossen, die Richtlinie zur Förderung von Wohnraum und der Reduzierung von Leerständen zu ändern. In einem Fall handelt es sich um zwei Gebäude, die im Sanierungsgebiet „Alte Bundesstraße“ liegen. Da aber das Sanierungsgebiet abgeschlossen sei und der Zweck der Doppelförderung ausgeschlossen sei, könne die Ziffer ersatzlos gestrichen werden. Im anderen Fall wolle ein Ehepaar ein leerstehendes Gebäude sanieren, aber nicht selbst bewohnen, sondern dem Sohn zur Bewohnung zur Verfügung stellen. Nach dem bisherigen Zweck der Richtlinie sei dies aber nicht möglich. Deshalb solle der Passus „Dem Bewerber stehen dessen Nachkommen in erster Linie (Kinder, Enkel) gleich“ eingefügt werden.

Osswald gab auch die in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt: Der Umbau der Gemeinschaftsräume im Gebäude Rathausplatz 2 zur Errichtung einer Praxis für Physiotherapie wurde abgelehnt. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass auch das zweite Obergeschoss des Gebäudes Stockacher Straße 9 (Altes Rathaus) nicht zu diesem Zweck umgebaut werden soll.