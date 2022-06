Ideen und Tipps für den eigenen Garten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zahlreiche Gartenliebhaber haben das 3600 Quadratmeter große Vereinsgelände „Alpenblick“ des Obst- und Gartenbauvereins Neuhausen (OGV) besichtigt. An über zwanzig Stationen mit unterschiedlichen Anbauarten von Gemüse, Streuobstbäumen oder Boden- und Hochbeeten gab es Tipps und Anregungen.

Und wenn schon Fachleute wie der Vorsitzende Alfred Schaz und Doris Schaz vor Ort waren, nutzten viele Hobbygärtner die Gelegenheit, Tipps für das eigene Hochbeet oder über Unkrautbekämpfung zu holen.

„Für mich ist der Garten ein Fitnesscenter an der frischen Luft und Bewegung für Körper und Geist“, sagte Schaz mit Herzblut. Die Düngung und das Mulchen mit Schafswolle oder anderes Mulchmaterial wie Rasenschnitt oder Stroh fördert das Bodenleben und spart sowohl das lästige Unkraut zupfen als auch häufiges Gießen. Ein Hochbeet, das in vielen Hausgärten inzwischen sehr beliebt ist, weil zum einen ein rückenschonendes Gärtnern möglich ist und zum anderen einen hohen Ertrag bringt und mehrere Pflanzengenerationen angepflanzt werden können.

Bei der Düngung setzt Schaz auf Brennnessel- und Pflanzenjauche für Gemüse, Pferdemist, mit Pflanzenabfällen kompostiert, wird auf die Boden- oder Hochbeete ausgebracht und Bäume werden mit Laub und Pferdemist gemulcht und gleichzeitig gedüngt.

Das Interesse an Obstspindeln von Birnen und Steinobst war riesengroß, denn sie bieten aromareiche Früchte speziell für kleine Gärten. Auch kleinkronige Obstbäume sind für den kleinen Garten geeignet und mehrere Sorten bedeuten sicheren Ertrag und frisches eigenes Obst von August bis Dezember.

Albin Tanzberger, Betreuer der Grüngruppe bei der Lebenshilfe Tuttlingen erklärte in seinem Vortrag „Lebensraum Wiese“, wie wir diesen gefährdeten, wertvollen Lebensraum für die einheimische Fauna und Flora erhalten können und lud die Zuhörer zum Mitmachen ein.

„Ein Platz für Kinder gehört in jeden Garten“, ist Schaz überzeugt. Ein großer Sandkasten, ausgemusterte und wiederbelebte Kinderspielhäuschen, Rutschen in verschiedenen Größen und viel Platz zum Herumtollen und Verstecken sorgen bei den Kindern für große Augen und Juchzen. Die Erwachsenen nahmen die vielen Ruhebänkle mit Blick auf die Alpen in Besitz oder ließen es sich bei netten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen oder einer Grillwurst oder Steak gut gehen.