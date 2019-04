Homburgschule wird Referenzschule für Medienbildung

Unter der Federführung des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ) ist eine Kooperationsvereinbarung mit der Homburgschule Neuhausen zu einem Referenzschulmodell „Medienbildung in der Grundschule“ geschlossen worden. Als weitere Kooperationspartner sind das Kreismedienzentrum Tuttlingen (KMZ), das Staatliche Schulamt Konstanz (SSA) und die Gemeinde Neuhausen ob Eck mit im Boot.

Karin Machner, die Leiterin KMZ sagte: „Ich bin erfreut, dass es auch im Landkreis eine Referenzschule für Medienbildung gibt.“ Das KMZ werde die Schule in allen Bereichen unterstützen und begleiten. Der Medienpädagogische Berater beim KMZ Tuttlingen, Roman Rendle ist regelmäßig in der Homburgschule vor Ort, um mit den Multimediaberatern der Homburgschule Benedikt Woll und Alexandra Maier-Lipp unter anderem. medienpädagogische Tage in den einzelnen Klassen zu veranstalten. Dabei werden das Digitale Bilderbuch sowie Hörspiele und der Umgang mit dem Datenschutz und Urheberrechte gelehrt.

Das Staatliche Schulamt werde bei Fortbildungsangeboten unterstützen sowie bei Referenzschulnachmittagen für andere Grundschulen über Lernprogramme, Software und Ausstattung der Klassenzimmer beraten. Die Gemeinde Neuhausen hat mit einem fünfstelligen Betrag für die Ausstattung mit der notwendigen Hardware die finanziellen Voraussetzungen geschaffen. Die Schule wurde mit 20 Computern und jeweils einem Lehrerarbeitsplatz sowie einer Dokumentenkamera und einem Beamer in jedem der acht Klassenzimmer ausgestattet.