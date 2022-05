Hohe Auszeichnung für Werner Kempter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ehrungen und Auszeichnungen verdienter Rot-Kreuzler prägten die 45. Jahresversammlung der DRK-Bereitschaft Schwandorf. In bewährter Weise führte Bereitschaftsgruppenleiter Elmar Müller durch die Versammlung und gab einen detaillierten Einblick über Arbeit, Mitgliederstand und technische Ausstattung der Gruppe mit derzeit 25 aktiven Mitgliedern. Sieben Mitglieder sind für die Einsätze „Helfer vor Ort“ ausgebildet, acht weitere stehen für Sanitäts-Wachdienste zur Verfügung. Umsicht und Vorsicht im Einsatz ist die oberste Prämisse. Gruppenabende zur Aus- und Fortbildung fanden in Präsenz oder online statt. Einsätze für die Helfer vor Ort werden wieder möglich. Unverändert konnten drei Blutspendetermine durchgeführt werden. Weitere Aufgaben wurden im Impf- und Testzentrum wahrgenommen. Trotz Corona-Einschränkungen hat die Bereitschaftsgruppe 2550 Einsatzstunden verrichtet. Die Gründung einer Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe war coronabedingt nicht möglich. Ein neuer Anlauf wird dieses Jahr unternommen. Man erhofft sich dadurch neue Mitglieder.

Zur Ehrung langjähriger Mitglieder war die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Ulla Wildmann nach Schwandorf gekommen. Sie zeichnete Edivana Abrell für fünf Jahre, Ilona Harr für 25 Jahre und Albrecht Kabisreiter für 40 Dienstjahre aus. Die Ehrennadel in Silber des DRK-Kreisverbandes Tuttlingen steckte sie Werner Kempter an. Zugleich wurde Werner Kempter mit der Henry-Dunant-Medaille, eine nicht allzu häufige Auszeichnung des Deutschen-Roten-Kreuzes überrascht. Der Geehrte ist seit 47 Jahren aktives Mitglied im Roten Kreuz. In der Schwandorfer Ortsgruppe führte er mit kurzer Unterbrechung während 30 Jahren die Kassengeschäfte. Er ist der „Mann für viele Angelegenheiten“:

Markus Knorr kann in seiner langen Laufbahn beim Roten-Kreuz von vielen Ereignissen berichten. Inzwischen zum Ehrenbereitschaftsleiter ernannt, liegt sein Schwerpunkt bei der Aus- und Fortbildung auf Kreisebene in den Ortsgruppen

Diese ehrenamtliche Tätigkeit würdigte Bürgermeisterin Marina Jung seitens der Gemeinde. Ein Hüttenaufenthalt zur Kameradschaftspflege gibt es Ende Mai.