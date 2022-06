„Hip-Hop hat sich aus den Baggy Pants in einen Glitzeranzug geworfen“

Er ist einer der Senkrechtstarter des vergangenen Jahres: der Musiker Schmyt. Mit Songs wie „Gift“, „Niemand“ oder „Taximann“ ist er in Deutschland innerhalb kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Gastsänger aufgestiegen. Unsere Redaktion traf den Rapper kurz vor seinem Auftritt beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck.

Hallo Schmyt, du warst ja bereits mit deiner vorherigen Band Rakede auf dem Novarock, aber als Solokünstler ist das Southside dein bisher größtes Festival, oder?

Das auf jeden Fall – von der gesamten Kapazität her. Aber das ist auch eine Frage des Moments auf einem Festival. Da gibt es viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Alles ist sehr weitläufig. Ich kenne das noch von meinen eigenen Besuchertagen, dass man die Bands, die man eigentlich sehen wollte, gar nicht mitbekommen hat, weil man zu betrunken war. Von daher: Ich bin mal gespannt, wer den Weg hierher findet. Manchmal sind es auch die kleinen Festivals, auf denen man einen prominenteren Slot hat und es einem eine größere Menge zuspült.

Du arbeitest sehr oft mit Bazzazian zusammen, der auch für Künstler wie Haftbefehl produziert. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Da gab es mehrere Wege. Einerseits gab es schon den Kontakt über das Label. Andererseits hat er einmal eine Demoversion von einem meiner Songs bekommen, aber nicht angehört. Dann hat er es nochmal bekommen – das war „Taximann“. Dann hat er gecheckt, dass er es gut findet. Da kannte mich aber noch kein Schwein. Das spricht auch für Bazzazian. Er ist einfach ein Überzeugungstäter. Dem ist egal, wie groß das ist, solange es gut ist.

Du sprichst ungern über Privates. Wie kommt das?

Ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehe. Da war ich wahrscheinlich zu inkonsequent in Interviews. Aber: Wenn man musikalisches Talent hat, hat man die Möglichkeit, ein bisschen Magie zu erzeugen in einem sonst recht banalen Leben, das wir alle führen. Das besteht zu 90 Prozent aus Schlafen, Essen, Schule, Lernen, Arbeiten, Fernsehen – ziemlich unmagisch und banal das Ganze. Ich hätte es lieber, wenn die Leute mich gar nicht so unter die Lupe nehmen, sondern die Musik für sich sprechen ließen.

Dennoch: Du hast Jazz und Pop in Arnheim studiert…

Deswegen sage ich ja: inkonsequent. Irgendwie hängt das zusammen. Ist ja auch eine interessante Geschichte, dass man Musik studiert und dann mit Haftbefehl Features macht. Übrigens: Eben haben wir eine Lanze für Bazzazian gebrochen, jetzt brechen wir eine für Haftbefehl und Hip-Hop im Allgemeinen. Das spricht für die Aufgeschlossenheit dieser Musikrichtung und der Menschen, die sie ausführen, dass denen so etwas egal ist. Die finden mich natürlich merkwürdig, wenn ich so etwas sage wie: „Um das zu transponieren, damit du es besser singen kannst, gehen wir mal in den G-Dur.“ Das grenzt für die dann schon an Zauberei. Sie gehen sehr autodidaktisch vor. Das ist wirklich süß, dass denen die Grundlagen dieser Musikrichtung, die sie sich ja selbst ausgesucht haben, so egal sind. Das finde ich schon ganz schön gut.

Für viele bist du durch den Song „Gift“ bekannt geworden. Wie erklärst du dir den Erfolg?

Es ist ein seltsames Gefühl, da ich die Dinge grundsätzlich nicht anders angehe als früher. Das liegt aber auch daran, dass man sich musikalisch schrittweise entwickelt und keine Meile auf einmal macht. Ich war lange im Windschatten großer Künstler, da kommt es einem verrückt vor, dass plötzlich das Scheinwerferlicht auf einen fällt. In der äußeren Wahrnehmung macht man dann ganz viele Schritte auf einmal.

Übrigens: „Gift“ ist ein verrückter Song. Man hat immer die Zweifel, ob das nicht sogar zu verrückt ist. Mit dem Song habe ich mein altes Label verlassen. Das war der Punkt, an dem unsere Meinungen zu weit auseinander gingen. Mein damaliger Artist- und Repertoiremanager hat mich damals gefragt: „Wie stellst du dir das vor? Wo soll das laufen? In der Disko, im Auto, live? Wer hört so etwas?“ Ich antwortete ihm: „Ich habe leider keine Ahnung, wer das hört. Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, ich kann dir nur sagen, dass ich das gut finde.“ Er fand es aber nicht gut.

Dann habt ihr euch getrennt?

Ja, das war das Zünglein an der Waage.

Schmyt ist einer der Newcomer des vergangenen Jahres (Foto: Lea Bräuer)

Beim neuen Album hört man viele Klavierklänge. Hast du die selbst eingespielt?

Die habe ich selbst eingespielt, die meisten Gitarren auch. Ich schreibe viele Songs vor. Bevor ich zu einem Beatproduzenten gehe, habe ich die Textmechanik schon vorbereitet. Ich schreibe mit Gitarre und Klavier – oft mehr schlecht als recht. Das Einzige, was wirklich übrigbleibt, sind die Vocal Samples. Wenn ich eine Melodie im Kopfe habe und noch schneller als mit Gitarre und Klavier sein will, singe ich schnell die Basstöne ein, pitche die eine Oktave tiefer und nehme dann die Höhen weg, dann klingt es wie ein Bass. Wenn ich damit zu Bazzazian gehe, passt der das dann an. Witzigerweise sagt er dann oft: „Deine Flächen sind so geil, wir lassen die drin.“ Das ist zum Beispiel bei „Poseidon“ der Fall. Produzenten haben da so ein Näschen für… Das war wohl ziemlich viel Nerd-Talk.

Aber sehr spannend! Viele Rapper sagen, dass sie keine Vorbilder haben und nur „ihr Ding machen“. Bei dir ist es anders. Du gibst zu, dass Frank Ocean dich inspiriert, oder?

Ja. Wobei der Name momentan inflationär benutzt und mit mir in Verbindung gebracht wird. Genau genommen gibt es ja nichts, was man nicht klaut – bewusst oder unbewusst. Kein T-Low würde auf die Idee kommen, in seinen Texten über seinen Codein-Konsum zu referieren, wenn es nicht Rapper gegeben hätte, die das als Lifestyle verkauft hätten. Vieles macht man wahnsinnig intuitiv. Überhaupt das Ding, dass der ausführende Künstler auch der Protagonist in seinem Song sein muss – das ist eigentlich ein Missverständnis, das aus dem Hip-Hop in die Pop-Musik übertragen worden ist. Ich fand deshalb Bowie immer spannend. Aber Frank Ocean ist auf jeden Fall auf der Inspirationsliste, wie eigentlich alles auf der Liste ist. Wirklich jede Kulturform: Das kann auch Malerei sein, wo mit Schärfe und Unschärfe gespielt wird.

Wie gehst du denn beim Songschreiben vor? Beginnst du mit der Hook und gehst dann über zu den Parts?

Da gibt es leider kein Rezept. Manchmal kommt dir ein Satz direkt mit einer Melodie und einem Akkord. Manchmal kommt ein Song nur von der Strophe aus, manchmal nur vom Beat. Ich habe kein Rezept – das wäre vielleicht auch langweilig.

Du hast zwar auch ausgefallene Texte wie in „Niemand“, aber oftmals behandelst du auch die gleichen Themen wie andere Rapper.

Natürlich! Das ist so eine Einstellung, die aus dem Hip-Hop kommt, dass es etwas Schlechtes sei, wenn es irgendetwas schon einmal gegeben hat. Und das ausgerechnet bei der Musikrichtung, die aus Zitat und Zitat vom Zitat ihre ständige Metamorphose zieht. Das ist ja das Geniale. Ich erinnere mich, dass ich mit Metal angefangen habe. Das wurde dann aber zur Sackgasse, weil die Leute so unfassbar dogmatisch waren. Hip-Hop hat sich aus den Baggy Pants in einen Glitzeranzug geworfen und das hat die Musikrichtung überlebt. Die Leute haben es gefeiert – während es beim Metal den Tod bedeutet hätte. Als ich noch in der Metal-Band war, wurde ich von den Besuchern als „Schwuchtel“ beschimpft – damals hat man das noch auf die Bühne geschrien. Nur weil ich gesungen habe, während mein Kollege geshoutet hat. So dogmatisch ist Metal.

Das Genre hat sich seitdem aber auch ausdifferenziert.

Na klar. Ich denke, deswegen gab es als Trotzreaktion auch Straight Edge und Metalcore, der super bewusst und woke auftreten. Das sind ernstzunehmende und schöne Versuche, aber doch leider einzelne geblieben. Irgendwann hat Metal angefangen, mich zu langweilen.

Du hast gesagt, dass du dich durch vieles inspirieren lässt. Bücher spielen da auch eine Rolle, oder?

Ja, ich habe vor Kurzem Thomas Manns „Tod in Venedig“ gelesen. Der war davor gar nicht mein Fall mit seinen verschachtelten Sätzen. Jetzt war die Zeit endlich so weit, jetzt fand ich ihn richtig gut.

Was liest du denn sonst im Moment?

Im Moment lese ein explosives Buch, ein Sachbuch: „Woke Racism“ von John McWhorter. Darin geht es um Rassismus und Antirassismus. Das ist von einem Soziologieprofessor geschrieben und sehr spannend, weil es sich um Fragen dreht wie: „Tun wir, wenn wir das Richtige wollen, wirklich etwas Gutes für die, um die es gehen sollte?“ Poetisch nährt mich das allerdings natürlich nicht.

Hast du denn schon weitere Songs geplant? Dein Album „Universum regelt“ erschien ja erst vor wenigen Wochen.

Ich freu mich sehr, neue Sachen zu schreiben. Ich bin auch schon schwanger mit den nächsten Ideen. Das macht mir am meisten Spaß, weil das relativ wenig mit meiner irdischen Präsenz zu tun hat. Beim Musik machen ist man so ein wenig körperlos. Das ist etwas, das ich sehr genieße, dass man für einen Moment identitätslos wird.

Ist das schon beim Texten der Fall oder erst bei der Aufnahme?

Das beginnt bei der Übersetzung in Töne. Texte sind zum Teil schon anstrengend, gewissermaßen auch Intelligenztests. Manchmal geht man dann eben im Task-Modus an die Texte. Beim Schreiben bin ich aber großer Fan vom Traum-Modus.