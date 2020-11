Hilfsbereitschaft für gestrandeten Zirkus ist groß

Die Artisten und Tiere des Zirkus „Alessio“ sind vom Parkplatz am Donauspitz in Tuttlingen in den Gewerbepark nach Neuhausen umgezogen. Dort können sie, wenn nötig, ein paar Monate bleiben. Unterstützt wurde der Zirkus nicht nur, was die Quartiersuche angeht. Inzwischen sind die ersten Hilfslieferungen für den Zirkus, der durch die Corona-Pandemie in seiner Existenz bedroht wird, im Winterquartier eingetroffen.

Am Freitagnachmittag brachten die Landwirte Matthias Vogler aus Worndorf und Tobias und Steffen Dichtl aus Neuhausen mit ihren Traktoren zwei volle Wagen an Heu, Stroh und Silage zu den Tieren, die neugierig das Abladen verfolgten. Fast gleichzeitig fuhr ein VW-Transporter der Firma Sanacorp aus Tuttlingen vor, um Kraftfutter, Mais, Hafer, Karotten und weiteres Gemüse abzuladen.

Zirkuschef André Kaiser war von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung überwältigt. Immer wieder kommen Familien mit Kindern und Kinderwagen vorbei, um die Tiere zu besuchen, und den Zirkus in einer so schwierigen Zeit zu unterstützen.

Weiterhin sind Kraftfutter und Heu, aber auch jede Art von Obst und Gemüse willkommen. Diese können direkt beim Zirkus im Gewerbepark Take-off im nördlichen Bereich hinter der Landebahn abgegeben werden oder werden abgeholt. Der Zirkus ist unter 0152/07 97 34 99 (Tina Nestelberger) oder 0152/ 04 22 29 62 (André Kaiser) zu erreichen.