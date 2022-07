Bei einer Firma im Take-Off Gewerbepark ist es am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen, nachdem eine Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst hatte. Die Feuerwehr Neuhausen war mit zwei Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Letztendlich konnte festgestellt werden, dass an in einer CNC-Fertigung hart gefräst wurde. Die heißen Späne bildeten zusammen mit dem verwendeten Kühlmittel Dampf. Dieser löste den Alarm des Melders aus.