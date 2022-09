„Harmonie“ gibt Hoffnung nicht auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir geben die Hoffnung nicht auf“, sagte der erste Vorsitzende Martin Bertsche bei der Hauptversammlung des Gesangvereins „Harmonie“ Neuhausen ob Eck. Die Versammlung umfasste die Jahre 2020, 2021 sowie einen Zeitabschnitt von 2022. In Gedenken wurden an acht verstorbene Mitglieder gedacht.

Obwohl kein Chorgesang mehr möglich sei, wolle man am gemeinsamen Singen im 14-tägigen Rhythmus mit Klavierbegleitung von Andreas Reil festhalten, um die noch verbliebenen sechs bis acht sangesfreudigen Mitglieder bei der Stange zu halten. „Weil wir gerne singen und es Spaß macht, werden wir auch weiterhin zusammenkommen“, fügte Martin Bertsche, der das Amt des ersten Vorsitzenden und Schriftführers in Personalunion ausübt, hinzu. Er ließ die vergangenen beiden Gesangsjahre Revue passieren. Diese waren vor allem geprägt durch das noch immer aktuelle Thema Corona. Kassierer Markus Gwinner legte in seinem einen Kassenbericht ein sehr solides Finanzpolster vor. In den beiden letzten Coronajahren wurden keine Mitgliedsbeiträge eingezogen. Gwinner stellte den Antrag, auch in Zukunft bis auf Widerruf auf einen Mitgliedsbeitrag zu verzichten, was einstimmig beschlossen wurde. Die Kassenprüfer Thomas Nestel und Vera Feger bescheinigten eine tadellose Kassenführung.

Andreas Reil, der das gemeinsame Singen leitet und auf dem Klavier begleitet, war von den verbliebenen acht Sänger und Sängerinnen angetan, die im Laufe der letzten sechs Proben 37 Lieder gesungen, 14 neue Lieder einstudiert und mit Eifer und Inbrunst gesungen hatten. Beim „Chorleiter“ Andreas Reil bedankte sich der erste Vorsitzende im Namen aller Chormitglieder für sein Engagement und Einsatz.

Bei den anschließenden Wahlen wurden der erste Vorsitzende Martin Bertsche für zwei Jahre, die zweite Vorsitzende Uschi Schaz für ein Jahr wiedergewählt. Kassierer Markus Gwinner, Notenwartin Uschi Schaz sowie die Beisitzer Thomas Nestel und Gisela Erhardt und die Kassenprüfer Vera Feger und Thomas Nestel in ihren Ämtern bestätigt. Uschi Schaz bat um Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder, damit ein Ausflug im kommenden Jahr wieder stattfinden könne.