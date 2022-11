Halloween mit Hexen, Geistern und Vampir

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Halloween, der Abend vor Allerheiligen. Für Kinder der Abend in grusliger Gestalt im Kostüm als Hexe, Geist oder Vampir durch die Straßen zu ziehen, an den Häusern zu klingeln und mit ihrem Spruch „Süßes, oder es gibt Saures“ Süßigkeiten einzusammeln. Die Schwandorfer Burghexen um Hexenmeister Tobias Zenger pflegen seit Jahren mit den Kindern diese Tradition und hatten zur Halloweenparty für Kids in den Gruppenraum eingeladen. 20 Kinder höhlten den Kürbis zum Kürbisgeist aus und gaben ihm leuchtende Augen, Nase und Mund.

Nach der Tour durch die Straßen gab es eine kräftige Nudelsuppe und anschließend die gerechte Verteilung der Süßigkeiten. Mit einer ordentlichen Lautstärke wurde die Party gefeiert. Die Kinder haben das Angebot der Halloweenparty mit Kostümprämierung gerne angenommen. Und der Streifzug in Gruppen durch nächtliche Straßen in der Obhut einer „Burghexe“ gibt zudem noch den besonderen Reiz.