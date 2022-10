Halbtagesausflug zum Gnadenweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause unternahmen die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Schwandorf wieder einen Halbtagsausflug in der näheren Heimat. Die Ausflugsfahrt der kleinen Gruppe mit 16 Frauen ging zur Wallfahrtskapelle „Maria, Mutter Europas“ nach Bärenthal-Gnadenweiler. Die Kapelle als Wallfahrtsort befindet sich im Naturpark Obere Donau auf dem Großen Heuberg. Sie wurde auf Initiative des Beuroner Mönchs Pater Notker OSB erbaut und im Jahr 2007 geweiht. Ausführliche Informationen über Entstehung, Architektur und die spätbarocke Marienfigur in der Kapelle erhielten die Frauen bei einer Führung von Rosemarie Dreher. Der angrenzende Europa-Rundweg lud zu einem Spaziergang mit Blick auf die Gemeinde Bärenthal ein. Zum gemütlichen Abschluss des Halbtagsausflugs in der Organisation von Martina Horn folgte die Einkehr im Hotel und Restaurant Pelikan in Beuron.