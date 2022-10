Habermus und Holdermus im Freilichtmuseum genießen

Im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck wird am Sonntag, 30. Oktober, ab 11 Uhr die traditionelle, „raue“ Alltagskost der Schwäbischen Alb gekocht: Habermus und Holdermus, Rietemer Gmootz, Straubeze, gedämpfte Erdäpfel und weitere oft schon längst vergessene Gerichte. Für Freunde des einfachen Essens liegen alle Rezepte auch zum Mitnehmen bereit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab 14 Uhr können kleine und große Besucher Rübengeister schnitzen. Mit diesen ziehen die Kinder dann bei Anbruch der Dunkelheit im Museumsdorf von Haus zu Haus, wie zu alten Zeiten. Bereits ab dem 25. Oktober können Rüben an der Museumskasse gekauft und zu Hause geschnitzt werden.

Am Mittwoch, 2. November, um 15 Uhr zeigt das Freilichtmuseum die ARD-Märchenverfilmung „Sterntaler“ aus dem Jahr 2011. Einige Szenen wurden hierfür direkt im Museum gedreht: das Albdorf, das Tagelöhnerhaus und der Haldenhof werden zum Schauplatz des Geschehens. Um ihr Dorf vor dem Hungertod zu bewahren, will die kleine Mina den grausamen König um Gnade anflehen. Auf der Reise verschenkt das gutherzige Kind seine letzte Habe.

Mit „Krabat“ folgt am Donnerstag, 3. November, um 15 Uhr ein weiterer Film. Im Jahr 2007 war der Cast um Daniel Brühl und David Kross für die Dreharbeiten zu Krabat zu Gast im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck, gedreht wurde unter anderem im Schaf- und Farrenstall aus Brittheim. Im Pestjahr 1646 folgt Waisenjunge Krabat dem Ruf der Raben und findet Arbeit in einer Mühle mit düsterem Geheimnis: Der Müller unterweist seine Lehrlinge in schwarzer Magie.

Der Eintritt für Erwachsene kostet vier Euro zuzüglich Museumseintritt, Kinder und Jugendliche sind bis 16 Jahren frei. Eine Voranmeldung unter shop.freilichtmuseum-neuhausen.de ist erforderlich.