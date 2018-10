Rauher Wind ist den Besuchern am letzten Öffnungstag im Freilichtmuseum in Neuhausen um die Nase geweht. Das Thema lautete: „Raue Kost“ wie zu Großmutters Zeiten.

Zahlreiche Besucher kamen an diesem Tag ins Museum. Normalerweise sind die Küchenherde das Jahr über nur Museumsstücke. Doch bei der „Rauen Kost“ werden den Einrichtungen Leben eingehaucht. Der Herd wird angefeuert und die Speisen nach Großmutters Rezepten gekocht. Die Zubereitung von einfachen Mahlzeiten aus früheren Zeiten zu begutachten und verköstigten, faszinierte die Besucher.

Zichorienkaffee und salziger Habermus

Schon beim Betreten des Museumsdorfes drang der Geruch von frisch zubereitetem Zichorienkaffee und gesottenen Grumbiere den Besuchern in die Nase. Im Weber- und Kleinbauernhaus aus Dautmergen lockte Linsengerstbrot mit einem Glas Apfelsaft sowie kalter oder warmer Most die Besucher an.

Im „Biehle-Haus“ zauberten Köchinnen einen bunten Teller mit Haber- und Holdermus. Das süße Holdermus und das salzige Habermus aus Dinkel bildeten sowohl in Farbe als auch Geschmack einen Kontrast. Im Schwarzwaldhaus Haldenhof wartete der „Rietemer Gmootz“, ein Gericht aus einer Lage gekochten oder gebratenen Kartoffeln, einer Lage gekochtes Sauerkraut und wiederum eine Lage mit geschabten, selbstgemachten Spätzle auf Abnehmer. „Straubeze“ mit Apfelmus war im Haus Mariazell vor allem bei den jüngeren Museumsbesuchern der absolute Renner. „Straubeze“ auch als „Sträubezle, „Struben“ oder „Strubete“ bekannt, ist eine Art Backwerk, das in heißem Schweinefett eingelassen und mit Apfel- oder Pflaumenmus serviert wird.

Nach Einbruch der Dunkelheit bewegte sich ein Lindwurm beim „Rüabegoischdre“ durchs Museumsdorf. Biggi Hunger führte den Umzug mit Liedern an. Mit Sprüchen forderten die Kinder von den Hausbewohnern etwas Essbares. Am Schul- und Rathaus endete der Umzug. Dies war gleichzeitig der Schlusspunkt der Saison im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck. Auch die Tiere, die über die Saison hier gelebt hatten, kamen nun in ihre Heimatställe zurück. Anschließend wurden die Häuser geschlossen und das Museumsdorf versank in den Winterschlaf, der am 29. März 2019 mit Beginn der neuen Saison endet.