Geschichte und Geschichten zum Weinbau in der Region

Aufgrund der großen Beliebtheit wird das Wein-Seminar im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck wiederholt, wie die Museumsleitung mitteilt. Dieses Mal allerdings als After-Work-Event. Laut Mitteilung wird in der Region traditionell nicht nur Most und Bier getrunken, auch der Hegau gehört noch mit zum Einzugsgebiet: und damit auch Teile des Badener Weinanbaugebiets. Am Freitag, 23. September, präsentiert Winzerin und Museumslandwirtin Inga Ruess ab 18 Uhr sechs Weinproben und einen Aperitif, die teils mit der Geschichte des Weinbaus, teils mit der regionalen Weinproduktion verbunden sind. Zu entdecken gibt es Wissenswertes zum Thema Wein und Weinbau, unterlegt mit Geschichte und Geschichten.

Die Veranstaltung kostet 25 Euro, kleine Knabbereien sind inklusive. Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter im Freien, bei schlechtem in einer Scheune statt. Bitte also entsprechende Kleidung mitbringen. Eine Anmeldung unter shop.freilichtmuseum-neuhausen.de ist aufgrund begrenzter Kapazitäten erforderlich.