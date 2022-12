Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gemeinschaft der Heeresflieger Neuhausen ob Eck hat nach drei Jahren wieder eine Hauptversammlung in der Skihütte in Fridingen abgehalten. Vorsitzender Rolf-Rainer Dembowsky konnte neben zahlreichen ehemaligen Heeresfliegern auch Peter Schlehufer vom Dachverband der Gemeinschaft der Heeresflieger begrüßen.

Schlehufer überbrachte die Grußworte vom Präsidenten, Brigadegeneral a. D. Uwe Klein und verlieh die Ehrennadel der Gemeinschaft der Heeresflieger an Rolf-Rainer Dembowsky für sein langjähriges Engagement. Dembowsky nahm die Ehrung stellvertretend für sein Vorstandsteam an, denn ohne das Zusammenwirken und das Engagement der Vorstandskameraden könne der Vorsitzende nicht agieren. Aus diesem Grund ernannte er den Kassenprüfer und langjähriges Mitglied Lothar Rehder zum Ehrenmitglied. Dembowsky erinnerte in seinem Rückblick der vergangenen drei Jahre mit einer Gedenkminute an die 24 verstorbenen Mitglieder.

Die Mitgliederzahl beträgt derzeit 123 Mitglieder. Die Hauptversammlungen, das Grill- und Jahresabschlussfest mussten coronabedingt ausfallen. Nur die Pflege der Gedenkstätten in Todtmoos (Flugunfall 1968 mit zwei Toten) und Oberreintal (Flugunfall 1988 mit neun Toten) konnten auch während der Corona-Pandemie durch Klaus Häufle mit Ehefrau und weiteren Kameraden durchgeführt werden.

Der Kassenprüfer Lothar Rehder konnte einen positiven Kassenbericht des kürzlich verstorbenen Kassierers Richard Asal vorweisen. Helmut Wengel beantragte die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte und leitete die Wahlen. Der erste Vorsitzende Rolf-Rainer Dembowsky wurde in seinem Amt bestätigt. Für den ausscheidenden zweiten Vorsitzenden Adolf Böhm wurde Karl-Heinz Hoffmann gewählt. Als neue Kassiererin wurde Fien Amet gewählt. Neuer Schriftführer ist Helmut Meck, der das Amt von Klaus Häufle übernahm. Die Kassenprüfer Lothar Rehder und Jochen Schmid wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Auf Antrag der Vorstandschaft wurde durch die Versammlung der Mitgliedsbeitrag von jährlich zwölf Euro auf 15 Euro einstimmig erhöht. Bei dem Ausblick durch Dembowsky sollten die Veranstaltungen wieder „normal“ stattfinden.