Gemeinderat Neuhausen ob Eck tagt

Der Gemeinderat Neuhausen ob Eck kommt am Dienstag, 20. September, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal im Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse, eine Vorstellung des Entwurfs für den Radweg zwischen Neuhausen ob Eck und Schwandorf sowie der Abschluss eines neuen Stromlieferungsvertrages. Auch um die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Klärwärter, Eilentscheidungen der Bürgermeisterin, die Nutzung des Gemeinschaftsraums in der ehemaligen Ortsverwaltung Worndorf und Bauanträge wird es gehen.