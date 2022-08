Gartenfreunde verköstigen Gäste im Vereinsgarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Gartenfest des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Neuhausen ob Eck im Vereinsgarten „Alpenblick“ hatten die zahlreichen Besucher die Gelegenheit genutzt, um den neuen Lagerschuppen zu bestaunen. Zum Frühschoppen empfingen die „Neuhauser Egerländer“ unter der Leitung von Hubert Hepfer die Gäste mit Blasmusik. Die Kinder konnten sich beim Sackhüpfen oder im Sandkasten die Zeit vertreiben oder sich in den kleinen Häuschen verstecken.

Einige hundert Besucher aus nah und fern strömten zum OGV-Fest und ließen es sich bei Rudis gebackenen Forellen mit selbstgemachtem Kartoffelsalat, Steaks und Würste vom Grill mit Pommes frites schmecken und gutgehen. Großer Beliebtheit erfreuten sich Kaffee und Kuchen sowie frisch gepresster Bio-Apfelsaft und Most aus eigener Herstellung. Und so nahmen Jung und Alt das OGV-Motto „mitanand schwätza“ rege in Anspruch. Das „Neuhauser Handwerkerveschber“ mit dem traditionellen Hackepeter erwies sich einmal mehr als absoluter Renner. Vorsitzender Alfred Schaz war mit dem Gartenfest mehr als zufrieden.