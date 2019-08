Gartenfreunde verköstigen Gäste im Vereinsgarten

Zum Gartenfest des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Neuhausen ob Eck sind zahlreiche Besucher in den Vereinsgarten „Alpenblick“ gekommen.

Während die Kinder im Sandkasten spielten, stillten die Führungen durch Alfred Schaz den Wissensdurst der Hobbygärtner. Alfred Schaz erwies sich als fachkundiger Experte, der den Besuchern den üppigen Vereinsgarten mit Hochbeeten, Sträucherspalierbeeten sowie das Gewächshaus erklären und Tipps für die Pflege wie für die Schädlingsbekämpfung geben konnte. Interessiert lauschten die Besucher den Ausführungen des kundigen Spezialisten.

Einige hundert Besucher aus nah und fern strömten zum OGV-Fest und ließen es sich bei Rudi’gebackene Forellen mit Kartoffelsalat oder Gegrilltem gut gehen. Großer Beliebtheit erfreuten sich Kaffee und Kuchen sowie frisch gepressten Bio-Apfelsaft und Most aus eigener Herstellung. Und so nahmen Jung und Alt das OGV-Motto „mitanand schwätza“ rege in Anspruch. Das „Neuhauser Handwerkerveschber“ mit dem traditionellen Hackepeter erwies sich trotz einer kurzzeitigen Abkühlung einmal mehr als absoluter Renner. Vorsitzender Alfred Schaz war mit dem Gartenfest mehr als zufrieden.