Gärtner lassen sich zu Gartenbau-Profis ausbilden

Im Rahmen der Ausbildung zum LOGL-Geprüften Obst- und Gartenfachwart haben die Fachwarteanwärter des Landkreises Konstanz unter Führung des Kreisfachberaters des Landkreises Konstanz Ilja Herrmann den Vereinslehrgarten und LOGL-Competenzcentrum für Obst und Garten (CCOG) des Obst- und Gartenbauvereins Neuhausen ob Eck besucht.

Das besondere Interesse der Lehrgangsteilnehmer lag im Bereich Beerenobst bei den verschiedenen Anbau- und Erziehungsformen Strauch, Spalier oder Spindel. Speziell bei den Stachelbeeren bietet das Spalier oder die Spindelerziehung große Vorteile bei Pflege und Ernte. Im Bereich Gemüse war der Vorteil der Hochbeete gegenüber den bodenebenen Beeten klar zu erkennen.

Großes Interesse fanden auch die kleinkronigen neugezüchteten Obstbäume, die zwar geschmacklich und im Aroma die gängigen Marktsorten weit übertreffen, aber trotzdem resistent gegen die meisten Obstbaumkrankheiten sind und ohne chemischen Pflanzenschutz auskommen.

Die Ausbildung im Kreis Konstanz wurde vor Jahren durch den Kreisverband Tuttlingen der Obst- und Gartenbauvereine (KOGL) initiiert und wird seither vom Kreisfachberater des Landratsamtes Konstanz in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem KOGL durchgeführt.

Da es am Landratsamt Tuttlingen keinen Fachberater für Obst und Garten gibt, führt der KOGL in Eigenregie die Fachwartekurse durch. Regelmäßig nehmen Personen aus dem Kreis Tuttlingen an den Kursen im den Nachbarkreisen Konstanz, Villingen-Schwenningen, Rottweil und Sigmaringen teil.