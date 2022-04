Freilichtmuseum sucht den Most-König

Das Freilichtmuseum sucht den Super-Most! Am Samstag, 7. Mai, ab 14 Uhr bewerten der Historiker und Mostexperte Günther Schäfer und eine Fachjury gemeinsam mit dem Publikum wieder den besten Most aus der Region. Ein Nachmittag rund um die heimische Mostkultur unter den Blüten unserer Streuobstwiese, kündigt das Freilichtmuseum in einem Schreiben an. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Aufgrund begrenzter Kapazitäten ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 4. Mai, obligatorisch. Anmeldung unter Telefon 07461/926 3200. Wer sich mit Most anmelden möchte, muss unbedingt eine E-Mail an info@freilichtmuseum-neuhauden.de mit Namen senden, sodass der Most berücksichtigt werden kann. Pro Teilnehmerin oder Teilnehmer kann nur eine Mostprobe mitgebracht werden; je Probe müssen fünf Liter Most in klaren Weißglasflasche für die Verkostung zur Verfügung gestellt werden.