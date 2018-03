Das Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck hat sein Programm für das Jahr 2018 veröffentlicht. Und es gibt Grund zu feiern: Das Museum wird 30 Jahre alt.

In der Saison 2018 bietet das Freilichtmuseum verschiedene Seminare, Führungen und kulturelle Veranstaltungen an. Hier einige Höhepunkte zusammengefasst:

Start in die Saison ist in diesem Jahr am Samstag, 31. März. Geboten sind zur Saisoneröffnung eine historische Führung und Ostereierfärben nach alter Tradition. Beginn ist jeweils ab 14 Uhr.

Die Fleckviehschau mit Jungzüchter-Wettbewerb wird gemeinsam mit dem Fleckviehzuchtverein Schwarzwald-Baar-Heuberg am Sonntag, 22. April, ab 11 Uhr veranstaltet.

„Schätze aus dem Freilichtmuseum“ werden ab Donnerstag, 3. Mai, in der gleichnamigen Ausstellung zu sehen sein. Darin zeigt das Museum unter anderem Gegenstände aus dem Magazin, die bisher noch nie zu sehen waren, heißt es im Programm. Darunter Maschinen, Textilien, Bücher und Geräte. Eröffnung ist um 18.30 Uhr.

Zum internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, wird das Museumsdorf lebendig. Den Bewohnern der Gebäude, wie Mägde, Lehrer oder Handwerker, können alle möglichen Fragen gestellt werden. Start ist um 11 Uhr.

Den Fuhrmannstag gibt es in diesem Jahr schon zum 30. Mal. Fuhrleute zeigen am Sonntag, 8. Juli, ab 11 Uhr, was ihre Kaltblüter alles können – beispielsweise beim Holzrücken.

Die Kirbe am 6. und 7. Oktober soll einer der Höhepunkte in der Saison werden. Beginn ist am Samstag ab 9 Uhr. Zur Eröffnung wird die Sau geschlachtet. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm. Am Sonntag geht es ab 11 Uhr weiter mit dem Bauern- und Handwerkermarkt und einem historischen Jahrmarkt.

Den Saisonabschluss am Sonntag, 28. Oktober, gestaltet das Museum ab 11.30 Uhr mit „rauer“ Kost - Alltagsspeisen der Schwäbischen Alb. Ab 14 Uhr können Rübengeister geschnitzt werden, mit denen die Kinder anschließend durch das Museumsdorf ziehen können.