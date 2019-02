Freilichtmuseum Neuhausen: Winterpause ohne Winterschlaf

Krätze ist ein fieser Hautausschlag mit kleinen Pusteln oder Bläschen, der übel juckt oder brennt. Momentan geht sie offenbar auch in Ravensburg herum. So hingen etwa in der Barbara-Böhm-Gemeinschaftsschule und dem Kindergarten St. Nikolaus in Oberzell Zettel mit der Aufforderung, Eltern sollten ihre Sprösslinge dahingehend untersuchen lassen. Beim Gesundheitsamt des Landkreises Ravensburg haben heuer bereits acht Einrichtungen gemeldet, dass bei ihnen die Krätze kursiert.