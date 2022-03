Rätselhaftes und Stoff für Vintage-Fans: Freilichtmuseum startet in neue Saison

Neben den neuen und großen Veranstaltungen wird es auch in dieser Saison wieder die altbewährten Führungen und Kurse für Erwachsene und Kinder geben. Erstmalig wird auch eine Führung in Gebärdensprache angeboten, „da es doch eine nennenswerte Zahl von gehörlosen Menschen im Kreis gibt“, so Landrat Stefan Bär. Im ehemaligen Schafstall gleich am Eingang des Museums werden die Besucher ab dieser Saison auf Knopfdruck sowohl einen neuen Imagefilm, der besonders die Jüngeren ansprechen soll, und diverse Handwerkerfilme anschauen können. Zudem wird es ein neues Kassen- und Buchungssystem geben, mit dem man von zu Hause aus Führungen und Kurse buchen kann. Die Eintrittspreise steigen zur neuen Saison. Erwachsene zahlen 8,50 Euro, Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren zwei Euro. Die Saisonkarte für Erwachsene kostet 23 Euro, für Jugendliche sechs Euro. Kinder bis zehn Jahren haben freien Eintritt. Ab 16 Uhr gibt es einen Vorabendtarif: vier Euro für Erwachsene und ein Euro für Jugendliche. Die erste Besucherin oder der erste Besucher bekommt am 26. März zur Saisoneröffnung eine Saisonkarte geschenkt. Das vollständige Programm mit allen Veranstaltungen, Kursen und Führungen gibt es online unter www.freilichtmuseum-neuhausen.de