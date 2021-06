Förderzusage macht Modernisierung des Schafstalls möglich

Die Unterstützung der Landwirtschaftsmuseen in ländlichen Räumen ist Teil des „Soforthilfeprogramms Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen 2021“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, informiert Volker Kauder, CDU-Bundestagsabgeordneter, in einer Pressemitteilung zum Hintergrund. Seit dem 1. April dieses Jahres können regionale Museen in ländlichen Räumen mit bis zu 30 000 Einwohnern, die sich schwerpunktmäßig den Themen Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Ernährung, Gartenbau, Weinbau oder Fischerei widmen, eine Förderung in Höhe von bis zu 50 000 Euro beim Deutschen Verband für Archäologie e.V. (DVA) beantragen, heißt es auf der entsprechenden Homepage des Verbands. Gedacht sind die Fördermittel für Modernisierungsmaßnahmen und programmbegleitende Investitionen. Ziel ist, so wird es dort weiter erklärt, die Stärkung des Kulturerbes und der kulturellen Identität in ländlichen Gebieten. Wie Mirko Witkowski, SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen, in einer Pressemitteilung berichtet, sei das Vorhaben des Freilichtmuseums in dieser Runde als einziges Projekt in Baden-Württemberg und als eines von acht in ganz Deutschland zur Förderung ausgewählt worden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen, Volker Kauder, erklärt in einer Pressemitteilung, dass er sich über „dieses wichtige Signal zur Stärkung des kulturellen Angebots vor Ort“ freue. „Für das Freilichtmuseum und das damit in Verbindung stehende Ehrenamt ist die Förderung ein wichtiger Beitrag. Nachdem das Museum jetzt den Zuwendungsbescheid erhalten hat, kann es auf die Mittel auch zugreifen“, schreibt Kauder weiter.

Auch Mirko Witkowski, SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis, meldet sich in einer Pressemitteilung zu Wort. Er sei gespannt, welche medialen Neuheiten im historischen Schafstall umgesetzt werden, schreibt er dort.