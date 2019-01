„Flinke Füchse“ dürfen sich in Parcours austoben

Sport und Bewegung schon im Grundschulalter fördern – das ist das Ziel einer Aktion, die kürzlich auch an der Homburgschule Neuhausen ob Eck stattgefunden hat. Beim Programm „Flinke Füchse – Schule macht Bewegung“ der Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg konnten die Erstklässler zeigen, was sie sportlich schon draufhaben.

Kathrin Ilg und Marina Hummel sind ausgebildete Sport- und Gymnastiklehrerinnen und Sporttherapeutinnen und wissen, worauf es ankommt: So lernten die Kinder „mit einer Intensität, mit Neugierde und Koordination und erfahren am eigenen Körper den Umgang mit anderen Kindern. Mit Fantasie am Rollenspiel wachsen die Kinder über sich hinaus.“ Mit der Aktion in insgesamt zehn Unterrichtseinheiten sollten Koordination, Wahrnehmung und Gleichgewicht der Grundschüler gefördert werden. So war in der Homburghalle ein Parcours aufgebaut, wo sich die Schüler austoben konnten. Zum Abschluss gab’s für jedes Kind noch ein T-Shirt und eine Urkunde.