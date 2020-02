Der Obst- und Gartenbauverein Neuhausen ob Eck hat am Aschermittwoch zum traditionellen Fischessen in den „Alpenblick“ eingeladen. In der vollbesetzten, warmen Stube servierten Uschi Schaz und Gisela Erhardt Seelachsfilet und Zanderknusperle mit hausgemachtem Kartoffelsalat sowie im Wecken. Die Köche Rudi Moll und Gerhard Schaz bereiteten die Speisen zu. Für Vegetarier oder Nichtfischesser gab es „gsottene Grumbiere mit Stinkerkäs und Zwible“.