Feuerwehr und DRK testen nun auch in Neuhausen

Bürgermeisterin Marina Jung hat am Samstag das kommunale Testcenter für Corona-Schnelltests im ehemaligen Café Benkler am Rathausplatz 2 eröffnet. Mit der zusätzlichen Möglichkeit einer Testung werden Personen, die mit Risikogruppen in Kontakt kommen, jeweils samstags von 10 bis 12 Uhr durch geschultes Personal der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen ob Eck in Zusammenarbeit mit der DRK-Bereitschaft Schwandorf ohne Terminvereinbarung getestet.

Die Gemeinde Neuhausen ob Eck hat die Testkits in begrenzter Anzahl aus der Notreserve des Landes bezogen. Die Testungen werden bis zum Verbrauch dieser Testkits kostenlos angeboten. Eine Bescheinigung über den Schnelltest kann vorab auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen und mit den persönlichen Daten versehen mitgebracht werden, was zur Verkürzung der Wartezeit vor der Testung beitrage. Außerdem muss ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt und eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden.

„Ich sehe den Entwicklungen und der Annahme durch die Bevölkerung gespannt entgegen“, sagte Jung, bevor sie die Tür für die erste Testperson, Roland Stump aus Neuhausen ob Eck, öffnete.

In einem abgetrennten Bereich warten zwei Feuerwehrkameraden: Einer, der im Vollschutz mit Anzug, Maske und Schutzschild die Abstriche vornimmt, und einer, der die Materialien bereitstellt. Während der Test auf den Trägerplättchen läuft, warten die Getesteten in einem separaten Raum auf weit voneinander platzierten Stühlen. Ein weiterer Mitarbeiter bekommt die Ergebnisse und übergibt das ausgefüllte Dokument an die jeweilige Testperson. An dem ersten Testtag haben 30 Personen die Testung in Anspruch genommen.

Zudem werden in der Hausarztpraxis Neuhausen ob Eck von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 9 Uhr ohne Terminvereinbarung Testungen angeboten. Die Zahnarztpraxis Ingo Lange ergänzt das Angebot der Testungen ab dem 7. April. Die zahnärztliche Praxis bietet im Testcenter von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr nach Terminvereinbarung Testungen an.